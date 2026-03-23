Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о масштабном внедрении инновационных решений в строительный комплекс столицы. Разработки локальных компаний охватывают автоматизацию тяжелой техники, технологию "сухого" монтажа зданий, интеллектуальный контроль качества и создание сверхпрочных защитных покрытий. Технологии уже проходят апробацию на ключевых объектах, включая площадки Института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского и стадиона "Лужники". Основная цель внедрений — кратное сокращение сроков возведения жилья и социальной инфраструктуры при повышении безопасности труда.

Роботизация площадок и управление кранами

Внедрение дистанционных систем управления башенными кранами кардинально меняет процесс высотного строительства. Компания "Вирсайн Инновации" разработала комплекс, позволяющий оператору перемещать грузы, находясь на земле, используя только пульт и мониторы. Этот метод исключает необходимость подъема специалиста на высоту, что напрямую влияет на эргономику труда.

Масштабируемость данной технологии впечатляет: один оператор способен контролировать работу сразу нескольких единиц техники одновременно. Статистика показывает, что применение удаленного управления снижает количество нештатных ситуаций при перемещении грузов на 70 процентов. Сейчас система активно тестируется при возведении нового корпуса НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

"Дистанционное управление кранами — это не просто шаг в сторону удобства, а фундаментальный сдвиг в промышленной безопасности и производительности труда. Переход от ручного управления с кабины к работе операторов с дисплеями в безопасной зоне минимизирует риски аварийности. Подобные решения, созданные на стыке инженерии и ИТ, становятся каркасом современной городской инфраструктуры. Именно такие локальные инновации обеспечивают устойчивость всей отрасли в долгосрочной перспективе". Управленец муниципального уровня, эксперт по развитию регионов Андрей Власов

Сборка зданий по принципу конструктора

Технология компании "РусАпс" предлагает переход к серийному производству элементов зданий до 12 этажей, которые собираются методом сухого монтажа. В набор входят готовые плиты перекрытий, стеновые панели и лестнично-лифтовые узлы. Отсутствие необходимости в "мокрых" процессах — заливке бетона или сварочных работах — значительно ускоряет темпы строительства.

Все изделия уже прошли строгую государственную сертификацию и готовы к серийному внедрению в городские проекты. Использование типизированных конструкторских решений позволяет превратить стандартную стройплощадку в сборочный цех. Первый объект, возведенный по этой методике, будет запущен в ближайшем будущем.

Цифровой контроль и высокотехнологичные материалы

Контроль за ходом работ автоматизирует мобильный 3D-сканер "Л-Скан Нано", разработанный компанией "РАЙГРАС". Устройство использует искусственный интеллект для сопоставления виртуальной копии здания с проектными данными, что позволяет выявлять отклонения в пять-десять раз быстрее человека. Компактный прибор весом менее килограмма эффективно работает без подключения к спутниковым системам навигации.

Дополнительную долговечность городским объектам обеспечивают защитные покрытия с вакуумными керамическими микросферами от группы компаний "ТСМ Групп". Краска нового поколения обладает огнеупорными свойствами и предотвращает появление коррозии и грибка, что актуально для сложных исторических и промышленных конструкций. Материал уже доказал эффективность на объектах "Мосводоканала" и "Мосэнерго", и успешно экспортируется в Китай и страны Европы.