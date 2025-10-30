Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 1:44

Хирург из Сургута поразил мир инновациями: раскрыта уникальная методика лечения артерий

Павел Кан из Сургута показал методику лечения артериальных поражений на конгрессе в Хорватии

В октябре хирург из Сургута Павел Кан продемонстрировал уникальную методику лечения тяжелых поражений артерий на XIV Международном конгрессе интервенционных радиологов в Хорватии. Этот значимый вклад в медицину был представлен в городе Петрчане (Хорватия), где собрались ведущие специалисты из Европы, Азии и Ближнего Востока.

Инновационная методика лечения ишемии нижних конечностей

Павел Кан поделился опытом сургутской команды по внедрению инновационных эндоваскулярных методик для лечения тяжелых форм ишемии нижних конечностей. Разработанная в Сургуте методика направлена на восстановление кровотока в случаях, когда традиционные методы лечения оказываются неэффективными.

"Павел Кан поделился с международным профессиональным сообществом уникальным опытом команды Сургутской больницы по активному внедрению инновационных эндоваскулярных методик для лечения тяжелых форм ишемии нижних конечностей", — сообщает telegram-канал сургутской окружной клинической больницы.

Интерес специалистов и клинические примеры

Доклад вызвал живой интерес у специалистов со всего мира. Кан показал клинические примеры успешного применения новых техник при протяженных кальцинированных окклюзиях, особо акцентируя внимание на важности безопасности пациентов и слаженной работе мультидисциплинарной команды.

Ценность международного сотрудничества

Кроме того, участие в конгрессе стало ценным вкладом в укрепление международного сотрудничества в области медицины и обмена опытом между врачами различных стран.

