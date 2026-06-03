Двигатель прослужит в два раза дольше: в Челябинске придумали, как "видеть" состояние масляного фильтра

Представьте, едете вы, никого не трогаете, а тут вдруг — чек энджин, а следом движок начинает издавать подозрительные звуки. Знакомая, к сожалению, ситуация для многих. Чаще всего корень проблемы кроется в мелочах, которые мы склонны игнорировать. Вот, например, масляный фильтр. Казалось бы, какая мелочь, но если его вовремя не заменить, двигатель может попрощаться с хозяином куда быстрее, чем хотелось бы. Ученые из Южно-Уральского государственного университета решили эту проблему — разработали устройство, которое не даст вам забыть о своевременной замене.

"Проблема загрязнения масляного фильтра актуальна для всех типов техники, от легковых автомобилей до грузовиков. Несвоевременная замена приводит к снижению давления масла, что неизбежно сказывается на ресурсе двигателя. Особенно это критично для современных силовых агрегатов с высокими требованиями к чистоте смазочного материала. Наша разработка призвана исключить человеческий фактор и обеспечить стабильную работу мотора на годы вперед. Мы уверены, что такая система станет стандартом для автопроизводителей." Доктор технических наук, один из разработчиков Иван Рогов

Инновационная разработка: как это работает

Суть изобретения южноуральских ученых проста, но гениальна: они создали устройство, которое следит за состоянием масляного фильтра. В современных машинах элемент часто спрятан в труднодоступном или вовсе неразборном корпусе. Поэтому увидеть, насколько он забит грязью, практически невозможно. Опираться приходится лишь на рекомендованные регламенты замены, которые не всегда учитывают реальные условия эксплуатации. Новое устройство измеряет степень загрязнения фильтра и подает сигнал водителю, когда приходит время его менять.

Конструкция, по словам разработчиков, максимально проста и при этом универсальна. Это значит, что прикрепить такое чудо техники можно как к автомобилю, который только выехал из салона, так и к проверенному временем авто. Система никак не вмешивается в штатную работу двигателя. Ее обслуживание не требует каких-то особых знаний или инструментов, а если потребуется, ее можно будет использовать повторно при смене фильтров.

От чертежа до "Газели": путь к серийному производству

Работа над устройством велась не один год, и результат уже получил официальное подтверждение. Изобретение и промышленный образец, созданный на его основе, успешно запатентованы. Это значит, что интеллектуальная собственность защищена, и команда разработчиков может двигаться дальше. Сейчас новинку активно тестируют. В качестве тестового полигона выбрали отечественный автомобиль "Газель".

Несколько месяцев интенсивных испытаний уже показали обнадеживающие результаты. Ученые утверждают, что на "Газели" система демонстрирует свою способность продлевать срок службы двигателя. Это достигается за счет того, что своевременная замена фильтра предотвращает попадание грязи в мотор, а значит, снижает износ его внутренних деталей. Таким образом, сокращаются и расходы на дорогостоящий ремонт.

"С точки зрения инженерии, контроль состояния масляного фильтра — задача логичная и давно назревшая. Загрязненный фильтр резко увеличивает нагрузку на масляный насос, что может привести к его преждевременному износу. Также повышается риск того, что масло начнет идти в обход фильтра, минуя очистку, что чревато попаданием абразивных частиц в трущиеся пары двигателя. Внедрение таких систем контроля, как предложено в ЮУрГУ, позволит значительно повысить надежность эксплуатации и снизить вероятность внезапных поломок, особенно в условиях коммерческого транспорта, где простой означает прямые убытки." Автоэксперт, инженер-консультант по безопасности Дмитрий Сафронов

Что это значит для вашего авто и кошелька

Хотя пока нет точной информации о сроках выхода устройства на рынок, его потенциальная польза очевидна. Прежде всего, это продление жизни двигателя — самого дорогого агрегата автомобиля. Своевременная замена фильтра, на который укажет новое устройство, убережет от проблем, которые могут возникнуть из-за его засрания. Это значит, что владелец сможет избежать дорогостоящих ремонтов, связанных с повреждением блока цилиндров, коленвала или других критически важных узлов.

Кроме того, снижаются и эксплуатационные расходы. Вместо того чтобы менять фильтр "на всякий случай" по регламенту, водитель будет делать это тогда, когда это действительно необходимо. Своевременное техническое обслуживание, основанное на реальных данных, а не на предположениях, — это ключ к долголетию автомобиля. Пока цена и дата старта продаж остаются тайной, но сама разработка уже вызывает интерес, ведь она предлагает простое решение сложной проблемы.

Проверено экспертом: доктор технических наук, один из разработчиков Иван Рогов

FAQ

Какие автомобили могут быть оснащены новым устройством?

Устройство разработано как универсальное и может быть установлено как на новые, так и на уже эксплуатируемые автомобили, без привязки к конкретной марке или модели.

Повлияет ли устройство на работу двигателя?

Нет, разработчики заявляют, что конструкция устройства не влияет на штатную работу двигателя никаких образом.

Можно ли будет использовать устройство повторно?

Да, устройство может использоваться повторно при каждой замене масляного фильтра.

Когда ожидать появление устройства на рынке?

Точная информация о сроках появления на рынке, цене и серийном производстве пока не сообщается.

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