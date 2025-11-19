Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 17:54

Рождение новой образовательной эпохи: в Артеке запустили один из крупнейших детских центров страны

В "Артеке" ввели в эксплуатацию центр инновационных технологий площадью 27 тыс. кв. метров

В "Артеке" завершено строительство нового Центра инновационных образовательных технологий — одного из наиболее масштабных объектов лагеря "Солнечный", который теперь готов принять первых воспитанников.

Новый центр и его возможности

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин подчеркнул значимость проекта, связывая развитие "Артека" с качеством условий, создаваемых для будущих поколений.

"Мы продолжаем масштабную модернизацию "Артека”, поскольку от развития детской инфраструктуры напрямую зависит качество жизни и благополучие новых поколений", — отметил он, пояснив, что площадь нового центра превышает 27 тысяч квадратных метров.

За два года строительства был создан комплекс, способный одновременно принимать свыше тысячи участников смены.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию уже получено, и центр готов к работе. Его программа ориентирована на развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, а также на расширение их кругозора через современные форматы обучения. Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин рассказал, что внутри оборудованы учебные классы, мастерские, амфитеатр, репетиционные и артистические залы, а также универсальный зал, рассчитанный на 700 мест.

Дополнительные объекты и символическое содержание

Территория центра дополнена памятником архиепископу Луке Крымскому — хирургу, профессору медицины и духовному деятелю, чья работа стала частью истории региона. Скульптура была открыта летом этого года в честь столетия "Артека" и стала одной из ключевых точек новой культурной среды.

Параллельно продолжается строительство корпуса для проживания вожатых. Площадь здания превышает 12 тысяч квадратных метров, и оно рассчитано на 400 человек. Сейчас в помещениях завершаются отделочные работы. Проект предусматривает создание жилых комнат, рекреационных зон, рабочих пространств и учебных классов, чтобы обеспечить полноценную подготовку и комфорт сотрудников лагеря.

Директор МДЦ "Артек" Константин Федоренко назвал завершение строительства центров событием, которое определяет дальнейшее развитие "республики детства". Новые объекты укрепляют образовательную базу и позволяют формировать актуальные программы для детей со всей страны.

