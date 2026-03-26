Грузовой автомобиль
Грузовой автомобиль
© unsplash.com by Seb Creativo sebcreativo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 8:59

Двигатель уходит на покой: инновация в Уфе меняет правила игры для тяжелых грузовиков

В Уфе на базе Уфимского университета науки и технологий завершили создание интегрированного электромеханического преобразователя для тяжелого транспорта. Новинка объединяет в одном корпусе стартер и генератор, что дает возможность грузовикам совершать маневры на парковках и складских площадках без участия двигателя внутреннего сгорания. Проект, реализованный в рамках программы Передовой инженерной школы "Моторы будущего", полностью базируется на отечественных комплектующих. Устройство уже готово к интеграции в современные гибридные силовые установки.

Технические характеристики и эффективность

Новое устройство демонстрирует показатели мощности, многократно превосходящие привычные аналоги. Согласно данным разработчиков, электромеханический модуль способен генерировать до 70 киловатт энергии, в то время как стандартные автомобильные генераторы выдают лишь около 7 киловатт. Такая разница обусловлена использованием новых решений в электрической цепи и компоновке агрегата.

КПД преобразователя достигает 95 процентов, что делает его крайне эффективным инструментом в составе силовой передачи. Высокий коэффициент полезного действия позволяет наиболее рационально использовать запас энергии аккумуляторных батарей. Инженеры подчеркивают, что стабильная работа при таких нагрузках обеспечивается за счет особого подхода к проектированию электромеханического контура.

Применение отечественной компонентной базы стало принципиальным решением для команды УУНиТ. Использование местных материалов и разработок облегчает процесс серийного производства и делает технологию независимой от импорта комплектующих. Это особенно важно для российского рынка грузоперевозок, где востребованы надежные и ремонтопригодные технические решения.

Экономический эффект для автопарков

Основным преимуществом системы является функция рекуперации, которая позволяет значительно снизить затраты на горючее. По расчетам специалистов вуза, внедрение этого модуля экономит от 5 до 7 процентов топлива за счет использования энергии, которая ранее просто терялась. В масштабах крупных логистических компаний такие цифры конвертируются в серьезную ежегодную прибыль.

"Такие инновационные решения напрямую влияют на изменение структуры эксплуатационных расходов автопарков. Интеграция подобных модулей позволяет оптимизировать работу техники в режимах повышенной нагрузки, типичных для городской среды. Важно, что разработка позволяет использовать электротягу для маневрирования, что исключает холостой ход ДВС. Это не только сохраняет ресурс двигателя, но и снижает общие траты на топливо в регионах с высокой плотностью грузовых перевозок".

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Автоматизация процессов маневрирования без запуска основного двигателя избавляет технику от долгого пребывания на холостых оборотах. Работа в таком щадящем режиме положительно сказывается на сроке службы поршневой группы и других узлов двигателя. Таким образом, затраты на последующее сервисное обслуживание снижаются пропорционально расходу дизельного топлива.

Перспективы гибридных технологий

Разработка уфимских инженеров фактически создает фундамент для массового оснащения грузовиков гибридными силовыми агрегатами. До появления такой компактной системы полноценная электрификация тяжелой техники сталкивалась с проблемой габаритов и размещения весомых компонентов. Теперь же функционал стартера и генератора совмещен в едином узле, что упрощает конструкцию трансмиссии.

Маневрирование на электротяге становится доступным даже для тяжелых карьерных или магистральных машин. Это открывает новые возможности при движении в плотном городском потоке или на закрытых логистических терминалах, где требуется особая точность. Плавность управления при низких скоростях значительно возрастает, обеспечивая водителю лучший контроль ситуацией.

Дальнейшее развитие проекта предполагает испытания на реальных площадках и поиск партнеров среди крупных производителей коммерческого автотранспорта. Команда разработчиков рассчитывает, что их модуль станет типовым решением для гибридизации грузовиков. Это очередной шаг в сторону технологического суверенитета российского машиностроения через прикладные инженерные инновации.

Проверено экспертом: специалист в сфере региональной политики и администрирования Андрей Власов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

