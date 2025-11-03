Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
ягодичный мост
© freepik
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 17:10

Эти упражнения меняют походку и осанку: сильные бёдра — секрет устойчивого тела

Ягодичный мостик улучшает осанку и баланс — мнение тренера по силовой подготовке Тины Тан

Сильные внутренние мышцы бедра — это не только про эстетику, но и про стабильность, гибкость и профилактику травм. Эти мышцы активно участвуют во всех движениях, где требуется удерживать равновесие, менять направление или поднимать вес. Но, несмотря на важность, их часто забывают тренировать — а зря.

Почему стоит тренировать внутреннюю поверхность бедра

Мышцы-приводящие бедра — это целая группа, включающая гребенчатую, короткую и длинную приводящие, большую приводящую и тонкую мышцу. Они соединяют таз и бедренную кость, помогая ногам двигаться к центру тела. Если они ослаблены, может нарушиться осанка, появиться боли в пояснице и повыситься риск растяжений.

"Для здоровых бедер важно, чтобы приводящие и отводящие мышцы были сильными", — отметила тренер по силовой подготовке Тина Тан.

Тренировки этих мышц повышают устойчивость таза и спины, улучшают баланс и снижают риск травм. Кроме того, они помогают укрепить мышцы тазового дна, что особенно важно для профилактики дискомфорта в нижней части спины и поддержания здоровья суставов.

Лучшие упражнения для внутренней поверхности бедра

Большинство упражнений можно выполнять без оборудования — дома или в спортзале. Главное — соблюдать технику и выполнять движения осознанно.

Выпады в сторону

Классическое упражнение, развивающее не только приводящие мышцы, но и ягодицы, квадрицепсы и мышцы кора. Сделайте широкий шаг в сторону, опускаясь в ланч, а затем вернитесь в исходное положение.

Плие-приседания (сумо)

Широкая стойка с носками наружу заставляет активно работать внутренние мышцы бедер. Приседайте до параллели с полом, держа спину прямой и корпус устойчивым.

Узкие приседания с мячом

Положите небольшой мяч или подушку между коленями и слегка присядьте. Сжимайте предмет, удерживая напряжение — так мышцы-приводящие получат глубокую нагрузку.

Крестовые выпады

Шаг назад и по диагонали активирует мышцы бедра и ягодицы. Это упражнение помогает развивать координацию и баланс.

Планка с разведением ног

Помимо внутренней поверхности бедра, работает весь корпус. Используйте скользящие диски или полотенца, чтобы плавно разводить и сводить ноги.

Боковой слайд

Отлично развивает подвижность тазобедренных суставов. Стоя на слегка согнутых ногах, делайте скользящие движения одной ногой в сторону и возвращайте обратно, удерживая баланс.

Подъем обеих ног лёжа на боку

Это простое, но эффективное упражнение для укрепления внутренней поверхности бедра и профилактики травм паховой области.

Обратная "ракушка"

Лягте на бок, поместите небольшой мяч между коленями и сжимайте его с усилием. Это упражнение особенно полезно для женщин, так как укрепляет мышцы таза и бедра.

Круги ногой

Лягте на бок, поднимите нижнюю ногу и описывайте ею небольшие круги. Это щадящее упражнение, подходящее даже беременным.

Обратный выпад с наклоном вперёд

Комбинированное движение, развивающее равновесие и стабилизирующие мышцы бедра. Выполняйте медленно, концентрируясь на работе ног.

Классические выпады

Работают на всё тело — особенно на бедра и ягодицы. Делайте шаг вперед, опускаясь до прямого угла в коленях, и возвращайтесь в исходное положение.

Балетное пике

Вдохновленное движениями из классического танца упражнение развивает гибкость и точность движений, улучшая контроль над бедрами.

Низкий выпад с изометрическим сжатием

Во время удержания позиции задействуются все мышцы бедра, включая внутренние. Удерживайте положение несколько секунд, чувствуя напряжение.

Мостик с приведением коленей

Лягте на спину, поднимите таз, затем сведите колени, напрягая внутренние мышцы бедер. Это упражнение укрепляет ягодицы и стабилизирует таз.

Как включить упражнения в тренировки

Вы можете выполнять все движения подряд — по 8-12 повторений, повторяя круг 2-3 раза. Либо добавляйте 2-3 упражнения в привычный день для ног. Главное — систематичность и контроль техники.

Для баланса тренируйте не только приводящие, но и отводящие мышцы. Это поможет избежать перекосов в осанке и улучшит мобильность таза.

Советы по технике

  • Держите спину прямой и не допускайте прогиба в пояснице.

  • Следите, чтобы колени не "падали" внутрь.

  • Дышите ровно — выдох на усилии, вдох при расслаблении.

  • Начинайте без утяжелений, добавляя их только после освоения техники.

"Сильные приводящие мышцы — это залог устойчивости и защиты суставов", — добавила тренер Аналис Риос.

Ошибки и как их избежать

  • Ошибка: выполняете только тренажер для приведения бедра.
    Последствие: мышцы становятся сильными только в одной плоскости.
    Альтернатива: комбинируйте динамические и статические упражнения — например, планку, мостик и выпады.

  • Ошибка: забываете о растяжке.
    Последствие: повышается риск травм.
    Альтернатива: добавляйте в конце тренировки низкий выпад или плие для мягкого растяжения.

  • Ошибка: делаете резкие движения.
    Последствие: нагрузка переходит на суставы.
    Альтернатива: двигайтесь медленно и контролируйте каждую фазу.

Плюсы и минусы тренировок для внутренней поверхности бедра

Тренировки для внутренней поверхности бедра имеют множество преимуществ, но требуют внимательности к деталям.

К основным плюсам можно отнести заметное улучшение осанки и общей стабильности тела — укрепленные приводящие мышцы поддерживают таз и позвоночник. Такие упражнения также снижают риск травм, особенно в области поясницы и тазобедренных суставов. Ещё одно достоинство — универсальность: большинство движений можно выполнять без оборудования, используя лишь собственный вес тела.

Однако есть и минусы. Эти упражнения требуют строгого соблюдения техники: если выполнять их неправильно, нагрузка может перейти на суставы или спину. Кроме того, некоторые движения требуют предварительной растяжки — без неё можно почувствовать дискомфорт или ограничение амплитуды. А результат, хоть и стабильный, приходит не сразу: заметные изменения проявляются только при регулярных тренировках и сочетании с другими видами физической активности.

Часто задаваемые вопросы

Как часто делать упражнения на внутреннюю поверхность бедра?
Оптимально — 2-3 раза в неделю, чередуя с днями отдыха.

Что лучше — тренажер или упражнения с весом тела?
Комбинация обоих методов даст лучший результат.

Можно ли тренировать внутреннюю поверхность бедра при боли в спине?
Да, но только после консультации с врачом. Выбирайте щадящие упражнения, такие как мостик или боковые подъемы ног.

Мифы и правда

  • Миф: тренировки уберут жир только с внутренней поверхности бедра.
    Правда: локальное жиросжигание невозможно — важно сочетать упражнения с общими нагрузками и правильным питанием.

  • Миф: эти упражнения — только для женщин.
    Правда: сильные приводящие мышцы нужны и мужчинам, особенно при занятиях бегом, футболом и силовыми тренировками.

  • Миф: чтобы укрепить бедра, достаточно тренажера.
    Правда: нужна разнообразная нагрузка и динамика движений.

3 интересных факта

  1. Приводящие мышцы активно работают при ходьбе по лестнице.

  2. При их слабости таз может смещаться, вызывая боли в коленях.

  3. Балерины делают до 200 плие-приседаний в день для поддержания формы.

Исторический контекст

Упражнения на внутреннюю поверхность бедра появились еще в античности: греческие атлеты выполняли широкие приседания и боковые шаги для укрепления бедер. Современные техники Pilates и Barre лишь усовершенствовали эти движения, добавив элементы из йоги и функционального тренинга.

