Марина Егорова Опубликована сегодня в 16:29

Секрет иммунной силы ребёнка: почему материнская защита не вечна и что поможет выжить в этот момент

Врожденный иммунитет зависит от здоровья матери при беременности — врач Болибок

Врожденный иммунитет человека зависит не только от генетических факторов, но и от здоровья матери во время беременности. Об этом рассказал врач-аллерголог и иммунолог Владимир Болибок в беседе с Pravda.Ru.

Два типа врожденного иммунитета

По словам Болибока, существует два типа врожденного иммунитета: генетический и приобретенный от матери. Генетически обусловленный иммунитет обеспечивает базовую защиту организма на протяжении всей жизни. Он активен с момента рождения и действует постоянно, поддерживая защиту организма. В то время как специфический иммунитет, полученный от матери, является пассивным и формируется еще до рождения. Он передается ребенку через плаценту и помогает младенцу в первые месяцы жизни, пока собственная иммунная система не окрепла.

"Генетически обусловленный иммунитет активен с момента рождения и действует всю жизнь, обеспечивая базовую защиту организма. А специфический иммунитет, полученный от матери, называется пассивным, так как ребенок не вырабатывает его сам, а получает готовый", — объяснил врач.

Однако такой пассивный иммунитет сохраняется недолго — примерно до года, и начинает ослабевать после четвертого месяца жизни.

Уязвимый период и вакцинация

С ослаблением пассивного иммунитета ребенок постепенно начинает вырабатывать собственные защитные механизмы. Наиболее уязвимым периодом для младенцев является возраст от шести до девяти месяцев, когда внешняя защита уже снижается, а внутренняя только начинает формироваться.

Для укрепления иммунной системы крайне важно своевременно формировать активный иммунитет. Это достигается через вакцинацию, которая начинается с первых дней жизни, с прививок от гепатита B и туберкулеза, а затем продолжается в соответствии с возрастом ребенка.

"Прививки стимулируют организм к самостоятельной выработке антител и создают долгосрочную защиту от инфекций", — подчеркнул Болибок.

Роль пассивного иммунитета

В некоторых случаях пассивный иммунитет может стать активным, если ребенок сталкивается с теми же возбудителями, от которых его защищали материнские антитела. В таких ситуациях заболевание может протекать легче или вовсе не развиться, и организм получает шанс сформировать собственный устойчивый иммунный ответ.

