Audi 100 L 5E
Audi 100 L 5E
© commons.wikimedia.org by nakhon100 is licensed under CC BY 2.0
Николай Тихонов Опубликована сегодня в 5:57

Пятицилиндровый мотор уходит тихо — и вместе с ним исчезает особый характер машин

Есть моторы, которые ценят не за цифры, а за характер. Рядный пятицилиндровый двигатель как раз из таких — с узнаваемым тембром, живыми откликами и ощущением "настоящей механики". Сегодня эта архитектура почти исчезла, и её уход проходит на удивление тихо.

Почему пятицилиндровый мотор был особенным

Рядная "пятёрка" всегда находилась между массовым четырёхцилиндровым двигателем и более благородным шестицилиндровым. Она была компактнее L6, но выразительнее "четвёрки", позволяла продольную и поперечную установку и давала интересный инженерный компромисс.

Главное же — характер. Порядок зажигания 1-2-4-5-3 и коленвал с углами 72° формировали звук, который невозможно спутать: грубоватый, неровный, живой. Да, требовались балансирные валы, и вибрации были выше, но именно эта "несовершенность" делала мотор узнаваемым и эмоциональным.

Золотые годы: от дизелей Mercedes до икон Audi

Первые шаги были скромными: в 1970-х Mercedes применил пятицилиндровую схему на дизелях серии OM617, известных долговечностью. Настоящую славу архитектуре принесла Audi — сначала на Audi 100 5E, а затем в турбоверсиях Quattro.

Раллийная эпоха группы B превратила пятицилиндровый мотор в легенду, а дорожные иконы вроде Audi RS2 Avant, Volvo 850 T5-R и позднее Ford Focus RS закрепили за ним культовый статус. В 1990-х и 2000-х "пятёрка" ассоциировалась с мощностью, характером и удовольствием от вождения.

Почему индустрия от него отказалась

Причина исчезновения прозаична — эффективность. Пятицилиндровый двигатель сложнее и дороже в производстве, занимает больше места и хуже вписывается в современные нормы по CO₂. Современные турбированные четырёхцилиндровые агрегаты уже обеспечивают 300-400 л. с., а модульные платформы позволяют унифицировать производство.

На фоне гибридизации и электрификации поддерживать уникальную архитектуру стало экономически невыгодно. Даже Volvo, долгое время остававшаяся верной "пятёрке", отказалась от неё ещё в 2017 году.

Audi 2.5 TFSI — последний представитель

Сегодня в серийном производстве остался лишь один пятицилиндровый мотор — Audi 2.5 TFSI мощностью до 400 л. с., устанавливаемый на RS3, TT RS и RS Q3. Это многократно награждённый двигатель с фирменным звучанием и ярким темпераментом.

Однако его будущее туманно: отсутствие электрификации и высокие штрафы за выбросы делают такие модели нишевыми. Даже Audi признаёт, что переход бренда к электрическим линейкам в итоге поставит точку в истории 2.5 TFSI.

Автор Николай Тихонов
Николай Тихонов — инженер-механик (СамГТУ), эксперт по диагностике и ремонту авто с 12-летним стажем. Специалист по трансмиссиям и тех-аудиту.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

