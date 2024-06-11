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Министр Решетников: строительство аэропортовой инфраструктуры в СКФО завершат до 2028 года
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:39

Министр Решетников: строительство аэропортовой инфраструктуры в СКФО завершат до 2028 года

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил о планах завершить строительство и реконструкцию аэропортовой инфраструктуры в Северно-Кавказском федеральном округе к 2028 году.

В планы входят реконструкция аэропорта в Кабардино-Балкарии, капремонт аэропорта в Ингушетии, а также строительство второй взлетно-посадочной полосы в Дагестане и новых аэровокзальных комплексов в Ставрополе и Минводах.

Также рассматривается строительство нового аэропорта в Карачаево-Черкессии на условиях концессии, что способствует развитию местных курортов, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Олег Мар (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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