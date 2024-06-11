Министр экономического развития России Максим Решетников заявил о планах завершить строительство и реконструкцию аэропортовой инфраструктуры в Северно-Кавказском федеральном округе к 2028 году.
В планы входят реконструкция аэропорта в Кабардино-Балкарии, капремонт аэропорта в Ингушетии, а также строительство второй взлетно-посадочной полосы в Дагестане и новых аэровокзальных комплексов в Ставрополе и Минводах.
Также рассматривается строительство нового аэропорта в Карачаево-Черкессии на условиях концессии, что способствует развитию местных курортов, сообщает ТАСС.
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