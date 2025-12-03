Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алла Малькова Опубликована сегодня в 14:25

Слишком дорого даже для Сибири: правительство задумалось об отказе от строительства Севсиба

Путину сообщили о решении отказаться от строительства Северо-Сибирской ж/д

Планы строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали могут быть заморожены из-за неподъёмной стоимости проекта, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные "Коммерсанта". Вице-премьер Виталий Савельев, по информации издания, направил президенту письмо, в котором назвал реализацию Севсиба нецелесообразной в текущих условиях.

Почему проект признали слишком дорогим

Строительство участков Нижневартовск — Белый Яр — Усть-Илимск и Таштагол — Урумчи оценено в 50 триллионов рублей. Такой объём затрат связан прежде всего со сложными геологическими условиями и масштабом инфраструктуры. При этом инвестиционная программа РЖД уже сокращена: в 2026 году компания планирует вложить менее триллиона рублей против 1,49 триллиона в 2024-м.

Правительство ранее поручало оценить целесообразность Севсиба в рамках Стратегии развития Сибирского федерального округа. Доклад должен был быть подготовлен до конца 2025 года, но окончательные решения так и не были приняты. В РЖД отметили, что передали свои предложения в Минтранс, однако ведомство ситуацию пока не комментирует.

История проекта и его значение

Севсиб рассматривался как ключевой транспортный коридор, способный соединить Транссиб с Северным морским путём и снизить нагрузку на Восточный полигон, который остаётся главным маршрутом доставки сырья на азиатские рынки. Проект неоднократно включался в федеральные стратегии, но переход от обсуждений к проектированию регулярно откладывался.

Эксперты напоминают, что участок Таштагол — Урумчи предполагал строительство тоннелей под Алтаем, а трасса до Усть-Илимска — нескольких мостовых переходов и эстакад в условиях вечной мерзлоты. Эти технические решения серьёзно увеличивали стоимость.

Что говорят специалисты

Президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин считает, что магистраль "в любом случае нужна". По его оценке, без неё невозможно привлечь на Севморпуть крупные грузопотоки из Сибири и Урала. Он отмечает, что сумма в 50 триллионов выглядит реалистичной и может даже вырасти после проведения изысканий.

Эксперт полагает, что начать работы в ближайшие два года не удастся, но к концу 2028-го решение должно быть принято, иначе СМП рискует остаться без полноценной транспортной поддержки.

Севсиб — не единственный проект, столкнувшийся с дефицитом средств. Северный широтный ход также перенесён на более поздние сроки, а финансирование его строительства сейчас отсутствует.

