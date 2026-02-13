Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Илья Шеховцов Опубликована сегодня в 16:11

Тревога растёт от каждого скролла — взрослые могут остановить этот круг всего одним решением

В эпоху бесконечной новостной ленты тревога всё чаще становится фоновым состоянием. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала семейный системный психолог Алена Леонова, объяснив, как постоянное потребление негативной информации влияет на психику и почему один осознанный шаг способен снизить уровень стресса.

Как поток новостей меняет восприятие

По словам специалиста, объём тревожной информации, которую человек ежедневно получает из соцсетей и новостных каналов, напрямую отражается на эмоциональном состоянии. Психика не успевает перерабатывать непрерывный поток сообщений о кризисах и происшествиях, из-за чего накапливается внутреннее напряжение. Со временем это приводит к ощущению беспомощности и снижению настроения.

"Прежде всего стоит поменьше читать новостей. Количество негативной информации напрямую влияет на тревожность и настроение. Мы можем сами регулировать, какие источники открывать и сколько времени им уделять, ведь если произойдет что-то действительно важное, мы все равно об этом узнаем. А бесконечный скроллинг ленты в поисках очередных ужасов не добавляет хорошего настроения и только усиливает внутреннее беспокойство", — подчеркнула Алена Леонова.

Она пояснила, что именно фокус внимания формирует эмоциональный фон. Если человек постоянно сосредоточен на негативе, мир начинает восприниматься как более опасный и мрачный, чем он есть на самом деле.

Осознанное переключение и личные способы поддержки

При возникновении тревоги специалист советует не зацикливаться на пугающих мыслях, а сознательно переключаться на действия, которые помогают восстановить равновесие. Взрослые, как правило, уже знают, что именно помогает им прийти в себя, и этим важно пользоваться. Речь идёт о простых и доступных способах вернуть ощущение контроля.

Леонова отмечает, что кому-то помогает прогулка на свежем воздухе или чашка горячего чая, другим — разговор с близкими, просмотр приятного фильма или чтение вдохновляющих материалов. Некоторые выбирают хобби или занятия, приносящие удовольствие. Такие действия позволяют снизить интенсивность тревоги и вернуть устойчивость.

Внимание к детям и границы информационного поля

Отдельный акцент психолог сделала на детях и подростках, которые также сталкиваются с тревожной повесткой в интернете. Взрослым важно помогать им осознавать собственные эмоции и объяснять, что постоянное чтение пугающих новостей не даёт инструментов для решения проблем, но может подрывать эмоциональное и физическое здоровье. Поддержка семьи в этом вопросе играет ключевую роль.

"Постоянное погружение в тревожные новости негативно отражается и на физическом, и на психическом состоянии. При большом желании человек может довести себя до нервного срыва, если не ограничивает поток тревожной информации. Бесконечные просмотры новостных каналов, где постоянно пишут о страшных событиях, только усиливают чувство тревоги. Психика устроена так, что-то, на что мы обращаем внимание, становится фоном нашей жизни: если сосредоточиться на негативе, мир будет казаться мрачным, а если замечать хорошее — эмоциональное состояние станет значительно устойчивее", — отметила психолог.

Специалист рекомендует обсуждать увиденное вместе с детьми и предлагать альтернативные занятия — прогулки, творчество, совместные игры или спокойное время без гаджетов. Формирование разумных границ в потреблении информации становится одним из инструментов сохранения психологической устойчивости.

Автор Илья Шеховцов
Илья Шеховцов — клинический психолог (НИУ ВШЭ) с 12-летним стажем. Эксперт по управлению стрессом, профилактике выгорания и доказательной психотерапии.

