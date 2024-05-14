Пресс-секретарь главы государства России Дмитрий Песков отметил, что информация об украинцах, участвовавших во взрывах на "Северных каналах", заслуживает внимания со стороны Дании, Швеции и прочих стран.



Песков отреагировал на заявление бывшего депутата украинского парламента Андрея Деркача относительно участников теракта на "Северных потоках", указав, что если данная информация является достойной внимания, то непременно следует обратить на нее внимание датчанам, шведам и прочим.



Бывший член Верховной рады Деркач утверждал, что подготовка к теракту на "Северных потоках" осуществлялась в Житомирской области Украины и также в Румынии.



Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном канале" и "Северном канале 2" — случились 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили преднамеренной диверсии. Оператор "Северного канала" Nord Stream AG подчеркнул, что повреждения на газопроводах имеют беспрецедентный характер и оценить сроки ремонта невозможно.

Генеральная прокуратура России начала расследование по факту международного терроризма.

Фото: www.kremlin.ru/Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International license)