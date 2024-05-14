Пресс-секретарь главы государства России Дмитрий Песков отметил, что информация об украинцах, участвовавших во взрывах на "Северных каналах", заслуживает внимания со стороны Дании, Швеции и прочих стран.
Песков отреагировал на заявление бывшего депутата украинского парламента Андрея Деркача относительно участников теракта на "Северных потоках", указав, что если данная информация является достойной внимания, то непременно следует обратить на нее внимание датчанам, шведам и прочим.
Бывший член Верховной рады Деркач утверждал, что подготовка к теракту на "Северных потоках" осуществлялась в Житомирской области Украины и также в Румынии.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном канале" и "Северном канале 2" — случились 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили преднамеренной диверсии. Оператор "Северного канала" Nord Stream AG подчеркнул, что повреждения на газопроводах имеют беспрецедентный характер и оценить сроки ремонта невозможно.
Генеральная прокуратура России начала расследование по факту международного терроризма.
Фото: www.kremlin.ru/Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Постпред РФ при ООН: НАТО ведет прокси-войну против России
Страны альянса НАТО ведут прокси-войну с Российской Федерацией на территории Украины, активно оснащая и финансируя киевский режим.
"Страна": Украинцы в Европе до сих пор не могут получить документы
За рубежом подразделения украинской компании "Документ" до сих пор не выдают паспорта мужчинам в возрасте призывника, информирует украинское издание "Страна".
Жена бывшего футболиста сборной РФ беременна в четвертый раз
Бывший футболист сборной России Юрий Жирков в четвертый раз станет отцом. Супруга спортсмена обнародовала свою беременность в день своего 35-летия, выложив в социальных сетях фотографии с округлившимся животом.
РИА Новости: Куклачёва выписали из больницы
Представитель Куклачёва сообщила о его выписке из больницы.