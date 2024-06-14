В мае 2024 года инфляция в России составила 0,74%, что превысило показатели апреля (0,50%), марта (0,39%) и февраля (0,68%), сообщают данные Росстата, опубликованные в пятницу.
За первые пять месяцев 2024 года цены выросли на 3,22%.
Показатели мая 2024 года оказались значительно выше прогнозов аналитиков, которые, по данным "Интерфакса", ожидали инфляцию на уровне 0,53%.
Годовая инфляция в мае ускорилась до 8,30% с 7,84% в конце апреля.
- В мае продовольственные товары подорожали на 0,41% (в годовом выражении — на 9,11%). При этом цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,83% (в годовом выражении — выросли на 14,03%).
- Непродовольственные товары в мае подорожали на 0,46% (в годовом выражении — на 7,14%).
- Стоимость услуг в мае увеличилась в среднем на 1,53% (в годовом выражении — на 8,55%).
- Среди прочих продовольственных товаров значительно выросли цены на баранину (на 5,4%), шоколад (на 2,4%), оливковое масло (на 2,3%), живую и охлажденную рыбу, пшеничный хлеб, мороженое (на 1,8%), свинину, ржаной хлеб (на 1,7%), горох и фасоль (на 1,5%).
- Цены на автомобильный бензин в мае выросли на 0,5%, на дизельное топливо — на 0,4%.
- Значительный рост цен в мае был отмечен на отечественные легковые автомобили (на 3,6%).
- В мае цены на услуги внутреннего туризма выросли: на отдых на Черноморском побережье России (на 23,7%), на речные круизы по России (на 6,4%). В сегменте услуг зарубежного туризма цены увеличились: на поездки в Турцию (на 12,6%), страны Закавказья (на 8,7%), Белоруссию (на 4,0%). Снизились цены на поездки в ОАЭ (на 12,7%) и некоторые страны Юго-Восточной Азии (на 7,7%).
- Цены и тарифы на услуги пассажирского транспорта в мае выросли: на авиаперелет экономическим классом (на 15,1%), на проезд в различных вагонах поездов дальнего следования (от 8,2% до 10,4%), в метро (на 5,6%), в пригородном поезде (на 3,8%), в трамвае (на 3,7%).
Фото: From Wikimedia Commons/ Love Food Hate Waste NZ (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
77% акционеров Tesla проголосовали за выплату Илону Маску $56 млрд
Более 77% акционеров Tesla проголосовали за выплату Илону Маску компенсационного пакета в размере $56 млрд, - Известно из документов, направленных компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
Илон Маск продемонстрировал акционерам Tesla три новых автомобиля
На недавнем годовом собрании акционеров Tesla Илон Маск продемонстрировал три новых автомобиля, описанные им как "довольно необычные". Эта презентация была эксклюзивной для акционеров компании.
Тренер Симкин: долгое сидение за рулем может вызвать нарушения здоровья у мужчин
Фитнес-тренер и мастер спорта по бодибилдингу Виктор Симкин объяснил, что долгое сидение за рулем может привести к нарушению кровообращения и здоровья, включая проблемы, известные как "мужская слабость".
Психолог Леонова: Дети-блогеры задают современные тренды
Среди детей большую популярность набирают блогеры, которые показывают свою красивую жизнь, различные лайфхаки и путешествия. Психолог рассказала, стоит ли давать смотреть такие ролики?