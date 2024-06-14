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Инфляция снова начала расти - статистика Росстата
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  • Александров Александр Владимирович
  • Опубликована сегодня в 20:37

Инфляция снова начала расти - статистика Росстата

В мае 2024 года инфляция в России составила 0,74%, что превысило показатели апреля (0,50%), марта (0,39%) и февраля (0,68%), сообщают данные Росстата, опубликованные в пятницу.

За первые пять месяцев 2024 года цены выросли на 3,22%.

Показатели мая 2024 года оказались значительно выше прогнозов аналитиков, которые, по данным "Интерфакса", ожидали инфляцию на уровне 0,53%.

Годовая инфляция в мае ускорилась до 8,30% с 7,84% в конце апреля.

  • В мае продовольственные товары подорожали на 0,41% (в годовом выражении — на 9,11%). При этом цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,83% (в годовом выражении — выросли на 14,03%).
  • Непродовольственные товары в мае подорожали на 0,46% (в годовом выражении — на 7,14%).
  • Стоимость услуг в мае увеличилась в среднем на 1,53% (в годовом выражении — на 8,55%).
  • Среди прочих продовольственных товаров значительно выросли цены на баранину (на 5,4%), шоколад (на 2,4%), оливковое масло (на 2,3%), живую и охлажденную рыбу, пшеничный хлеб, мороженое (на 1,8%), свинину, ржаной хлеб (на 1,7%), горох и фасоль (на 1,5%).
  • Цены на автомобильный бензин в мае выросли на 0,5%, на дизельное топливо — на 0,4%.
  • Значительный рост цен в мае был отмечен на отечественные легковые автомобили (на 3,6%).
  • В мае цены на услуги внутреннего туризма выросли: на отдых на Черноморском побережье России (на 23,7%), на речные круизы по России (на 6,4%). В сегменте услуг зарубежного туризма цены увеличились: на поездки в Турцию (на 12,6%), страны Закавказья (на 8,7%), Белоруссию (на 4,0%). Снизились цены на поездки в ОАЭ (на 12,7%) и некоторые страны Юго-Восточной Азии (на 7,7%).
  • Цены и тарифы на услуги пассажирского транспорта в мае выросли: на авиаперелет экономическим классом (на 15,1%), на проезд в различных вагонах поездов дальнего следования (от 8,2% до 10,4%), в метро (на 5,6%), в пригородном поезде (на 3,8%), в трамвае (на 3,7%).

Фото: From Wikimedia Commons/ Love Food Hate Waste NZ (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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