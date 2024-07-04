В июле 2024 года в России наблюдается пик годовой инфляции, вызванный повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин. Прямая трансляция его выступления ﻿велась на телеканале "Россия-24".

"Сейчас, в июле, мы видим пик годовой инфляции, в том числе из-за значительного разового повышения тарифов на ЖКХ, что существенно влияет на годовой показатель инфляции", — отметил Заботкин.

Зампред подчеркнул, что в прошлом году в июле повышения тарифов ЖКХ не было. Он выразил уверенность, что власти смогут вернуть инфляцию к целевому показателю в 4% к 2025 году.

Согласно данным Росстата, недельная инфляция в России с 25 июня по 1 июля составила 0,66%, а с начала года — 3,82%. В мае 2024 года годовая инфляция была зафиксирована на уровне 8,3%. Минэкономразвития оценивает инфляцию на 1 июля в 9,22% в годовом выражении.

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