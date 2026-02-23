Cadillac получает обновлённое звучание — секрет скрывается в программе конкурента

Владельцы Chevrolet и Cadillac нашли неожиданный способ улучшить звучание штатной аудиосистемы — они устанавливают приложение от Nissan. Речь идёт о программе Infiniti Sound, созданной для моделей с Google Built-In, но фактически доступной на любых автомобилях с той же мультимедийной платформой.

Почему звук в пресс-карах часто "плывёт"

Эксперт начинает с личного наблюдения: в тестовых автомобилях настройки эквалайзера почти всегда выставлены хаотично, из-за чего музыка звучит плохо. Эквалайзер — это инструмент тонкой настройки частот. В базовой версии он регулирует бас, средние и высокие частоты, в более продвинутой — предлагает расширенный диапазон с несколькими полосами.

Повышение баса усиливает низкие частоты, средние подчёркивают вокал и гитары, высокие влияют на тарелки и другие "верхние" звуки. Но для большинства водителей ручная настройка — процесс интуитивный и не всегда точный.

Что делает приложение Infiniti Sound

В декабре Infiniti (премиальный суббренд Nissan) представила приложение Infiniti Sound в Google Play Store. Оно разработано для автомобилей Nissan и Infiniti с встроенной системой Google, но технически доступно для любых машин с Google Built-In.

Принцип работы:

водитель проходит короткий тест слуха;

система воспроизводит звуки разной частоты и громкости;

пользователь подтверждает, насколько хорошо их слышит;

программа автоматически формирует индивидуальный аудиопрофиль.

Процедура занимает около трёх минут. В отличие от стандартной регулировки "бас/высокие", приложение настраивает 10-полосный эквалайзер в диапазоне от 50 до 1200 Гц.

По заявлению Nissan, это первая подобная система слуховой персонализации, встроенная в автомобильную мультимедийную среду.

Как владельцы GM используют разработку Nissan

Особенность ситуации в том, что Google Built-In используется не только в автомобилях Nissan. General Motors перевела значительную часть моделей Chevrolet, Cadillac и GMC на ту же платформу.

Поскольку Infiniti Sound доступно через Google Play, владельцы автомобилей GM могут установить его так же, как любое другое приложение. Пользователи форумов Chevrolet Equinox EV, GMC Sierra 1500 и Chevy ZR2 сообщают, что после прохождения теста звук стал заметно лучше — в ряде случаев его описывают как "разница день и ночь".

Некоторые владельцы дизельных моделей советуют проходить тест при выключенном двигателе, чтобы фоновый шум не влиял на результаты.

Что это означает для автопроизводителей

Этот случай показывает, как универсальная программная платформа меняет логику автомобильной экосистемы:

мультимедиа становится похожей на смартфон — приложения можно устанавливать независимо от бренда;

стороннее ПО способно улучшать функции, которые производитель автомобиля настроил посредственно;

границы между марками размываются на уровне программного обеспечения.

GM и Nissan пока официально не прокомментировали ситуацию. Однако для Nissan это выглядит как неожиданная репутационная победа: владельцы конкурирующих брендов используют их программное решение ради лучшего звучания.