дети в школе
дети в школе
Андрей Власов Опубликована сегодня в 4:46

Инфекции сдались: в Курганской области зафиксировано резкое снижение заболеваемости

Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости инфекциями в Курганской области

Жители Курганской области в 2025 году стали меньше болеть инфекционными заболеваниями, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Согласно официальной статистике, общее число случаев инфекций значительно снизилось по сравнению с прошлым годом.

Заболеваемость снизилась почти на четверть

"Заболеваемость инфекционными болезнями в целом по Курганской области с января по сентябрь 2025 года на 17,1% ниже аналогичного периода прошлого года. Уровень инфекционной заболеваемости без учета ОРВИ снизился на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", — говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, специалисты отмечают положительную динамику: жители региона стали чаще соблюдать санитарные нормы и реже сталкиваются с инфекциями, не связанными с сезонными вирусами.

ОРВИ остаются самой массовой инфекцией

Несмотря на общее улучшение ситуации, ОРВИ по-прежнему составляют почти 90% всех зарегистрированных заболеваний - их доля достигает 89,8%. При этом, как ранее сообщало URA. RU, в регионе наблюдается небольшой рост числа заболевших ОРВИ, что объясняется сезонными колебаниями.

Стабильная ситуация по кишечным инфекциям

Показатели по острым кишечным инфекциям неустановленной этиологии в этом году остались на уровне прошлого года. При этом групповых вспышек заболеваний в детских садах, школах и медицинских организациях не зарегистрировано, что специалисты связывают с усилением профилактических мер и контролем за качеством питания.

