Иммунитет на пенсии: как укрепить защиту организма после 60 лет
С возрастом человеческий организм становится более уязвимым к инфекциям. После 60 лет снижается активность иммунной системы, а накопленные хронические болезни — сердца, сосудов, органов дыхания и эндокринной системы — повышают риск тяжёлого течения заболеваний. Как отметил врач-терапевт Алексей Абызов, людям старшего возраста важно особенно внимательно следить за здоровьем и не игнорировать профилактические меры.
"У пожилых людей течение болезни может быть нетипичным. Например, могут отсутствовать характерные для конкретной инфекции симптомы, включая повышение температуры", — пояснил врач-терапевт Алексей Абызов в беседе с RT.
Почему инфекции опаснее после 60 лет
Иммунная система с возрастом теряет способность быстро распознавать и нейтрализовать вирусы и бактерии. Клетки иммунитета становятся менее активными, а воспалительные процессы — более вялыми. В результате болезнь может развиваться незаметно, без ярко выраженных симптомов, что затрудняет диагностику и откладывает начало лечения.
Пожилые пациенты часто жалуются не на жар и кашель, а на спутанность сознания, слабость и сонливость. Такие признаки нередко ошибочно связывают с возрастом, хотя они могут быть сигналом развивающейся инфекции.
Наиболее опасные инфекции для пожилых людей
Грипп и его осложнения
Одной из главных угроз остаётся вирус гриппа. У людей старшего возраста заболевание часто протекает тяжело и может привести к пневмонии, обострению сердечной недостаточности и даже летальному исходу. Ослабленный организм хуже переносит вирусную нагрузку, а восстановление занимает больше времени.
Пневмония
"С большой осторожностью следует относиться и к пневмонии, которую могут вызывать вирусы, бактерии или грибки", — отметил Алексей Абызов.
Пневмония у пожилых развивается быстро и нередко сопровождается дыхательной или сердечной недостаточностью. В тяжёлых случаях возможны осложнения в виде абсцесса лёгкого. Особенно уязвимы люди с хроническими болезнями дыхательной системы — астмой или бронхитом.
Менингококковый менингит
Менингококковая инфекция поражает оболочки головного и спинного мозга, приводя к воспалению и неврологическим нарушениям. У пожилых пациентов она может вызвать потерю слуха, снижение памяти и когнитивных функций.
Инфекции мочевыводящих путей
У людей старшего возраста они часто связаны с анатомическими изменениями:
-
у мужчин — с аденомой простаты,
-
у женщин — с опущением тазовых органов.
Эти состояния нарушают отток мочи и повышают риск осложнений, включая пиелонефрит и почечную недостаточность.
Туберкулёз
Несмотря на снижение общей заболеваемости, туберкулёз остаётся опасным для пожилых. Его течение часто скрытое: симптомы выражены слабо, а болезнь выявляется уже на поздних стадиях.
Советы шаг за шагом: как снизить риск инфекций
-
Проходите вакцинацию. Каждый год делайте прививку от гриппа. По рекомендации врача — от пневмококковой и менингококковой инфекции.
-
Регулярно посещайте врача. Профилактические осмотры и чекапы помогают вовремя выявлять скрытые болезни.
-
Следите за хроническими заболеваниями. Контролируйте давление, уровень сахара и холестерина.
-
Соблюдайте гигиену. Мытьё рук, уход за полостью рта и чистота дома снижают риск заражения.
-
Поддерживайте физическую активность. Ежедневные прогулки и лёгкая гимнастика укрепляют иммунитет и дыхательную систему.
-
Питайтесь сбалансированно. Белок, витамины C, D и цинк помогают организму противостоять инфекциям.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорировать слабость и сонливость → поздняя диагностика инфекции → своевременное обращение к врачу.
-
Отказываться от прививок → повышенный риск осложнений → вакцинация по графику.
-
Самолечение антибиотиками → устойчивость микрофлоры, побочные эффекты → терапия под контролем врача.
Таблица: ключевые инфекции и профилактика
|Инфекция
|Основные осложнения
|Меры профилактики
|Грипп
|Пневмония, сердечная недостаточность
|Ежегодная вакцинация, витамины
|Пневмония
|Дыхательная недостаточность
|Прививка, контроль хронических болезней
|Менингит
|Нарушение слуха, когнитивные расстройства
|Вакцинация, обращение при первых симптомах
|Инфекции мочевыводящих путей
|Почечная недостаточность
|Соблюдение гигиены, лечение аденомы и опущения органов
|Туберкулёз
|Разрушение лёгочной ткани
|Рентген-контроль, своевременная диагностика
Мифы и правда
Миф: инфекции у пожилых всегда сопровождаются температурой.
Правда: часто температура не повышается, а основными симптомами становятся слабость и спутанность сознания.
Миф: пожилым людям прививки уже не нужны.
Правда: вакцинация защищает от осложнений и может спасти жизнь.
Миф: если человек редко выходит из дома, он не заболеет.
Правда: инфекции можно подхватить даже дома, особенно при контакте с членами семьи или медицинским персоналом.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru