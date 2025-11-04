Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Марина Егорова Опубликована сегодня в 12:20

Иммунитет на пенсии: как укрепить защиту организма после 60 лет

Врач Абызов предупредил: у пожилых инфекции часто протекают без температуры

С возрастом человеческий организм становится более уязвимым к инфекциям. После 60 лет снижается активность иммунной системы, а накопленные хронические болезни — сердца, сосудов, органов дыхания и эндокринной системы — повышают риск тяжёлого течения заболеваний. Как отметил врач-терапевт Алексей Абызов, людям старшего возраста важно особенно внимательно следить за здоровьем и не игнорировать профилактические меры.

"У пожилых людей течение болезни может быть нетипичным. Например, могут отсутствовать характерные для конкретной инфекции симптомы, включая повышение температуры", — пояснил врач-терапевт Алексей Абызов в беседе с RT.

Почему инфекции опаснее после 60 лет

Иммунная система с возрастом теряет способность быстро распознавать и нейтрализовать вирусы и бактерии. Клетки иммунитета становятся менее активными, а воспалительные процессы — более вялыми. В результате болезнь может развиваться незаметно, без ярко выраженных симптомов, что затрудняет диагностику и откладывает начало лечения.

Пожилые пациенты часто жалуются не на жар и кашель, а на спутанность сознания, слабость и сонливость. Такие признаки нередко ошибочно связывают с возрастом, хотя они могут быть сигналом развивающейся инфекции.

Наиболее опасные инфекции для пожилых людей

Грипп и его осложнения

Одной из главных угроз остаётся вирус гриппа. У людей старшего возраста заболевание часто протекает тяжело и может привести к пневмонии, обострению сердечной недостаточности и даже летальному исходу. Ослабленный организм хуже переносит вирусную нагрузку, а восстановление занимает больше времени.

Пневмония

"С большой осторожностью следует относиться и к пневмонии, которую могут вызывать вирусы, бактерии или грибки", — отметил Алексей Абызов.

Пневмония у пожилых развивается быстро и нередко сопровождается дыхательной или сердечной недостаточностью. В тяжёлых случаях возможны осложнения в виде абсцесса лёгкого. Особенно уязвимы люди с хроническими болезнями дыхательной системы — астмой или бронхитом.

Менингококковый менингит

Менингококковая инфекция поражает оболочки головного и спинного мозга, приводя к воспалению и неврологическим нарушениям. У пожилых пациентов она может вызвать потерю слуха, снижение памяти и когнитивных функций.

Инфекции мочевыводящих путей

У людей старшего возраста они часто связаны с анатомическими изменениями:

  • у мужчин — с аденомой простаты,

  • у женщин — с опущением тазовых органов.

Эти состояния нарушают отток мочи и повышают риск осложнений, включая пиелонефрит и почечную недостаточность.

Туберкулёз

Несмотря на снижение общей заболеваемости, туберкулёз остаётся опасным для пожилых. Его течение часто скрытое: симптомы выражены слабо, а болезнь выявляется уже на поздних стадиях.

Советы шаг за шагом: как снизить риск инфекций

  1. Проходите вакцинацию. Каждый год делайте прививку от гриппа. По рекомендации врача — от пневмококковой и менингококковой инфекции.

  2. Регулярно посещайте врача. Профилактические осмотры и чекапы помогают вовремя выявлять скрытые болезни.

  3. Следите за хроническими заболеваниями. Контролируйте давление, уровень сахара и холестерина.

  4. Соблюдайте гигиену. Мытьё рук, уход за полостью рта и чистота дома снижают риск заражения.

  5. Поддерживайте физическую активность. Ежедневные прогулки и лёгкая гимнастика укрепляют иммунитет и дыхательную систему.

  6. Питайтесь сбалансированно. Белок, витамины C, D и цинк помогают организму противостоять инфекциям.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать слабость и сонливость → поздняя диагностика инфекции → своевременное обращение к врачу.

  • Отказываться от прививок → повышенный риск осложнений → вакцинация по графику.

  • Самолечение антибиотиками → устойчивость микрофлоры, побочные эффекты → терапия под контролем врача.

Таблица: ключевые инфекции и профилактика

Инфекция Основные осложнения Меры профилактики
Грипп Пневмония, сердечная недостаточность Ежегодная вакцинация, витамины
Пневмония Дыхательная недостаточность Прививка, контроль хронических болезней
Менингит Нарушение слуха, когнитивные расстройства Вакцинация, обращение при первых симптомах
Инфекции мочевыводящих путей Почечная недостаточность Соблюдение гигиены, лечение аденомы и опущения органов
Туберкулёз Разрушение лёгочной ткани Рентген-контроль, своевременная диагностика

Мифы и правда

Миф: инфекции у пожилых всегда сопровождаются температурой.
Правда: часто температура не повышается, а основными симптомами становятся слабость и спутанность сознания.

Миф: пожилым людям прививки уже не нужны.
Правда: вакцинация защищает от осложнений и может спасти жизнь.

Миф: если человек редко выходит из дома, он не заболеет.
Правда: инфекции можно подхватить даже дома, особенно при контакте с членами семьи или медицинским персоналом.

