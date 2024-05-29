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Биолог Фридман: стрептококковые инфекции не вызовут массовых эпидемий
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:11

Биолог Фридман: стрептококковые инфекции не вызовут массовых эпидемий

Кандидат биологических наук и ведущий сотрудник Института общей генетики РАН Марина Фридман в беседе с NewsInfo. Ru подчеркнула широкую природу стрептококковых инфекций, которые сейчас распространяются в Востойной Азии. Они могут входить в организм разными путями, от поврежденных участков кожи до орального контакта. Фридман отметила, что некоторые штаммы могут вырабатывать токсины, вызывающие дополнительные разрушения в организме.

Вспышки таких инфекций случаются периодически, с различными возбудителями появляющимися в разных странах, включая, например, Японию и Канаду. Важно, что эти инфекции вызваны бактериями, которые эффективно лечатся антибиотиками.

Вопреки опасениям, новый возбудитель не является вирусом, а значит его передача и лечение отличаются от вирусных инфекций. Несмотря на потенциальную возможность воздушной передачи, что вызывает обеспокоенность и предложения носить маски в некоторых регионах, массовая эпидемия маловероятна.

Фридман также упоминула о периодическом появлении новых бактерий, которые могут приспосабливаться и вырабатывать токсины, но научное сообщество активно разрабатывает методы борьбы с такими угрозами, включая антитоксические сыворотки.

Марина Фридман комментирует:

"Это не вирус. Это уже его положительная черта. Это бактерия".

Ранее мы сообщали о новом вирусе, распространяющемся в Китае.

Фото: flickr. com/DFID — UK Department for International Development (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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