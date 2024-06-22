Инфекционист Андрей Поздняков предупредил, что холеру можно перепутать с другими кишечными инфекциями из-за схожести симптомов, таких как рвота, диарея и повышенная температура.
Холера представляет особую опасность из-за быстрого ухудшения состояния больного и риска летального исхода, вызванного сильнейшим обезвоживанием и шоком.
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