Бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что эпоха "макронизма" подошла к концу. Лучше всех ситуацию охарактеризовал Эдуар Филипп: если "макрониз" существовал, то с ним покончено, сказал он в интервью "Франс Пресс".