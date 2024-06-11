В России не ожидается вспышки туляремии, также известной как "малая чума", как считает инфекционист Елена Мескина. По её словам, хотя случаи этого заболевания иногда увеличиваются, для его передачи необходимы специфические условия, сообщает News.Ru.
Туляремия редко распространяется за пределы определенных регионов и чаще всего затрагивает людей, проводящих много времени в лесу. Заболевание может передаваться респираторным путем.
Существуют вакцины против туляремии, которые используются для иммунизации людей, занимающихся работами на земле и в лесу, а также работающих с животными.
Фото: flickr.com/NIAID (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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