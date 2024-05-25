В Китае выявлен всплеск новой инфекции, известной как "плотоядная болезнь", вызываемая стрептококками группы А и характеризующаяся некрозом органов. Ученые не определили точную причину ее распространения, но предполагают, что снятие коронавирусных ограничений может способствовать этому.
Эксперты считают, что инфекция представляет угрозу не только для Китая, но и для других стран, включая Россию. Россиянам рекомендовано соблюдать правила личной гигиены, носить маски в общественных местах и регулярно мыть руки.
Кроме того, вирусолог Анатолий Альтштейн предупредил о заразности нового штамма коронавируса FLiRT, выявленного в США, хотя особой опасности он не представляет, сообщает News.Ru.
Фото: commons.wikimedia.org/Benoit-Joseph Laventie (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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