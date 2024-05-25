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В Китае обнаружена новая
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:50

В Китае обнаружена новая "плотоядная" инфекция, характеризующаяся некрозом органов

В Китае выявлен всплеск новой инфекции, известной как "плотоядная болезнь", вызываемая стрептококками группы А и характеризующаяся некрозом органов. Ученые не определили точную причину ее распространения, но предполагают, что снятие коронавирусных ограничений может способствовать этому.

Эксперты считают, что инфекция представляет угрозу не только для Китая, но и для других стран, включая Россию. Россиянам рекомендовано соблюдать правила личной гигиены, носить маски в общественных местах и регулярно мыть руки.

Кроме того, вирусолог Анатолий Альтштейн предупредил о заразности нового штамма коронавируса FLiRT, выявленного в США, хотя особой опасности он не представляет, сообщает News.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org/Benoit-Joseph Laventie (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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