Урожай с живыми пассажирами: в Екатеринбург попала партия заражённых яблок, и её не изъяли

На прилавках екатеринбургских магазинов оказались 20 тонн яблок, заражённых карантинным вредителем - калифорнийской щитовкой. Партия поступила из Кабардино-Балкарской Республики и, как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, была допущена к продаже официально.

Что выявили специалисты

"Наличие в яблоках живого имаго калифорнийской щитовки подтверждено лабораторной экспертизой, проведённой в Екатеринбургском филиале "ВНИИЗЖ"", — рассказали в ведомстве.

Калифорнийская щитовка — опасный карантинный объект, способный поражать фруктовые деревья и снижать урожайность. Однако в данном случае, как уточнили специалисты, риск для людей отсутствует: заражённые плоды можно употреблять в пищу, достаточно тщательно их вымыть.

Почему яблоки всё же допустили к продаже

В Россельхознадзоре отметили, что заражённая партия не представляет серьёзной угрозы здоровью, поэтому изымать её из оборота не стали. Контроль за поставками фруктов при этом продолжается, чтобы не допустить распространения вредителя на территории региона.