Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Инсульт
Инсульт
© Freepik by peoplecreations is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 14:30

Бросила курить и пошла гулять каждый день — и вот что случилось с моим сердцем

Молодые люди рискуют сердцем из-за стресса и вредных привычек — Чернышова

Инфаркт миокарда принято считать болезнью пожилых, однако врачи всё чаще фиксируют случаи среди людей моложе сорока лет. Современный ритм жизни, постоянные стрессы и вредные привычки становятся опасным сочетанием, способным привести к тяжёлым последствиям даже у внешне здорового человека.

Почему инфаркты "молодеют"

По словам врача-терапевта Надежды Чернышовой, всё больше пациентов с инфарктом поступают в больницы в возрасте от тридцати до сорока лет. Это связано не только с наследственностью, но и с образом жизни, в котором стресс, курение и алкоголь играют решающую роль.

"Инфаркт может развиться у молодого человека из-за совокупности стрессов, курения и употребления алкоголя", — подчеркнула Надежда Чернышова.

Кардиологи отмечают, что у молодых пациентов чаще наблюдаются острые сосудистые спазмы, а не атеросклероз, как у пожилых. Это значит, что главная угроза — не закупорка сосудов, а их внезапное сужение под действием стресса и токсинов.

Основные причины

  1. Стресс и нервное перенапряжение
    Эмоциональные перегрузки и хроническое беспокойство вызывают резкий выброс адреналина. Это повышает давление и заставляет сердце работать с перегрузкой. В условиях постоянного напряжения сосуды теряют эластичность, что повышает риск инфаркта.

  2. Курение
    Табачный дым провоцирует спазм сосудов и увеличивает вязкость крови. Даже одна выкуренная сигарета способна вызвать кратковременное, но сильное сужение артерий. У молодых людей, ведущих малоподвижный образ жизни, это создаёт идеальные условия для сердечных катастроф.

  3. Злоупотребление алкоголем
    Частое употребление спиртных напитков нарушает обмен веществ, повышает уровень холестерина и вызывает скачки артериального давления. Особенно опасны ситуации, когда алкоголь сочетается с курением и стрессом.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  1. Ошибка: справляться со стрессом с помощью сигарет или алкоголя.
    Последствие: резкий спазм сосудов, повышение давления, риск инфаркта.
    Альтернатива: регулярные прогулки, дыхательные упражнения, консультация с психологом.

  2. Ошибка: игнорировать первые признаки усталости и боли в груди.
    Последствие: поздняя диагностика, высокий риск осложнений.
    Альтернатива: при появлении боли в груди или одышки обращаться к врачу немедленно.

  3. Ошибка: сочетать кофе, сигареты и алкоголь после стресса.
    Последствие: мгновенный сосудистый спазм и остановка сердца.
    Альтернатива: заменить кофе водой или травяным чаем, избегать курения.

Таблица: влияние вредных привычек на сердце

Фактор Воздействие Риск для здоровья
Стресс Спазм сосудов, повышение давления Инфаркт, аритмия
Курение Повреждение сосудов, снижение кислорода в крови Ишемия, тромбоз
Алкоголь Нарушение ритма сердца, повышение холестерина Сердечная недостаточность

Как распознать первые симптомы

Молодые люди часто не воспринимают всерьёз тревожные сигналы организма, списывая их на усталость. Однако даже кратковременная боль за грудиной, одышка или онемение рук могут быть первыми признаками сердечного приступа.

Тревожные симптомы:

  • сдавливающая боль в груди, отдающая в левую руку или челюсть;

  • резкая слабость, потливость, головокружение;

  • чувство нехватки воздуха, особенно после стресса или физической нагрузки.

Если эти признаки проявляются, необходимо срочно вызвать скорую помощь - счёт идёт на минуты.

Таблица: профилактика инфаркта у молодых

Мера Эффект Рекомендации
Регулярная физическая активность Укрепляет сердце и сосуды 30 минут ходьбы или спорта в день
Контроль стресса Снижает уровень кортизола Медитация, йога, отдых без гаджетов
Отказ от курения и алкоголя Нормализует давление и пульс Постепенно снижайте количество сигарет
Правильное питание Снижает холестерин Больше овощей, рыбы и цельных злаков
Профилактические осмотры Ранняя диагностика проблем Раз в год ЭКГ и консультация терапевта

Мифы и правда

  1. Миф: инфаркт бывает только у пожилых.
    Правда: у молодых людей он тоже возможен, особенно при стрессах и вредных привычках.

  2. Миф: алкоголь "расширяет сосуды" и защищает сердце.
    Правда: расширяет на короткое время, но затем вызывает спазм и повышает давление.

  3. Миф: курение помогает расслабиться.
    Правда: никотин повышает уровень стресса и провоцирует сердечные нарушения.

Исторический контекст

В начале XX века инфаркт считался редким заболеванием, но с ростом урбанизации и стрессов его частота резко увеличилась. Сегодня Всемирная организация здравоохранения отмечает: инфаркт — одна из ведущих причин смертности во всём мире, и каждый пятый случай приходится на людей младше сорока пяти лет.

Три интересных факта

  1. Инфаркт чаще происходит утром, когда организм переживает пик гормональной активности.

  2. У женщин симптомы инфаркта могут быть менее выраженными — вместо боли в груди наблюдается тошнота и слабость.

  3. После отказа от курения риск сердечных заболеваний снижается вдвое уже через год.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Зимний рацион должен включать сезонные продукты и тёплые блюда — нутрициолог Юлия Шарапова сегодня в 10:10
Наши бабушки зимой ели просто — но болели гораздо реже нас

Холод, короткий день и дефицит солнца — испытание для организма. Узнайте, как питаться зимой, чтобы сохранить энергию, здоровье и хорошее настроение.

Читать полностью » Отеки могут быть опасны: объяснение врача-эндокринолога Анны Одерий сегодня в 10:05
Я думал, что отеки — это просто лишний вес, но теперь знаю, как важно отличать их от жировой ткани

Отеки могут быть симптомом серьезных заболеваний, не всегда связанных с лишним весом. Узнайте, как правильно распознать отеки и что с ними делать.

Читать полностью » Небольшие порции сливочного масла не вызывают вздутия и болей — Екатерина Григорович сегодня в 9:15
Все отказываются от молочного — а зря: один продукт можно есть даже при непереносимости

Нутрициолог Екатерина Григорович объяснила, почему сливочное масло остаётся безопасным продуктом даже для людей с непереносимостью лактозы и как оно помогает контролировать аппетит.

Читать полностью » Профессор Аржана Бычкова: средства с декспантенолом укрепляют волосы сегодня в 9:11
Я изменил уход за волосами зимой и теперь они выглядят здоровыми и блестящими — вот что я использую

С наступлением холодов важно правильно ухаживать за волосами, чтобы избежать проблем с сухостью и ломкостью. Узнайте, как выбрать подходящие средства для зимнего ухода.

Читать полностью » Невролог предупреждает: алкоголь может усугубить головную боль и вызвать серьезные последствия сегодня в 8:18
Я думал, что алкоголь поможет при головной боли, но теперь знаю, как это может только усугубить ситуацию

Алкоголь при головной боли — это опасная ошибка. Узнайте, почему стоит избегать таких методов и что делать, чтобы не навредить себе.

Читать полностью » Диабет второго типа развивается из-за нарушений обмена веществ и малоподвижности — Екатерина Шестакова сегодня в 8:15
Сначала просто хотелось пить — а потом поставили диагноз, о котором даже не догадывалась

Постоянная жажда и частые ночные походы в туалет — не безобидные признаки. Эндокринолог Екатерина Шестакова рассказала, как распознать диабет второго типа и кто в группе риска.

Читать полностью » Минздрав России утвердил новые правила диагностики синдрома Дауна для беременных женщин сегодня в 7:15
Теперь я знаю, как безопасно диагностировать синдром Дауна — новый метод скрининга для беременных

С 15 декабря 2025 года вступят в силу новые изменения в акушерской и гинекологической помощи. Узнайте, как новые методы диагностики улучшат здоровье будущих мам.

Читать полностью » Покупка уличной еды повышает риск заражения кишечными бактериями — Надежда Чернышова сегодня в 7:15
Готовая еда манит запахом и видом — но именно в этом кроется самая большая ошибка

Терапевт объяснила, как определить качество готовых блюд и почему даже красивая еда может быть опасной. Главное правило — доверяйте не глазам, а своим чувствам.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Toyota RAV4 стала лидером продаж новых автомобилей в мире — данные Focus2move
Питомцы
Новые питомцы быстрее адаптируются, если в доме уже есть спокойная собака
Дом
Грамотное оформление прачечной превращает бытовую зону в элемент интерьера
Питомцы
Теобромин в шоколаде вызывает отравление, рвоту и судороги у кошек
Красота и здоровье
Стилист Оно: японская техника мытья головы улучшает рост и блеск волос
Красота и здоровье
Кристина Эрнест: нижний пресс — часть ядра, которое поддерживает позвоночник и осанку
Туризм
Северное сияние в России: путешественник советуют Мурманск, Ямал и плато Путорана
Спорт и фитнес
Бёрпи помогает сжигать калории и улучшать тонус — считают фитнес-тренеры
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet