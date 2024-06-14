Терапевт Анна Баркулова предупредила, что переутомление на даче может привести к инфаркту, особенно в летний период. Она выделила ряд симптомов, которые должны насторожить: сильная боль в груди, одышка, слабость, головокружение и предобморочное состояние. В случае их возникновения рекомендуется немедленно прекратить физическую активность и вызвать скорую помощь, сообщает Вечерняя Москва.
Баркулова также указала на факторы риска, включая пребывание на солнце без головного убора, усиленную физическую нагрузку, работу в наклоне, игнорирование тревожных симптомов и пропуск приема лекарств. Она посоветовала заранее подготовить аптечку, регулярно принимать прописанные медикаменты, ограничивать прием соли и жидкости, носить головной убор и работать в удобных условиях.
Важно также обратить внимание на снижение артериального давления в жару и в случае необходимости принять меры для его стабилизации.
Фото: commons.wikimedia.org/Rasal Hague (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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