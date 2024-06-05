Бывший польский судья Томаш Шмидт, переехавший в Белоруссию из-за несогласия с действиями властей своей страны, выразил в своем канале в Telegram убеждение, что Интерпол должен заниматься поиском настоящих преступников, а не преследовать людей за их политические убеждения.



Ранее пресс-секретарь Главного управления полиции Польши Катажина Новак сообщила, что Интерпол отказался разыскивать Шмидта.



"По мнению нашей команды, Интерпол должен заниматься выявлением реальных преступников, а не притеснять личности за их политические и гражданские установки. В данном случае вся моя судебная история является вымыслом. Несмотря на мои запросы на предоставление материалов дела, мне до сих пор не было предоставлено никаких документов. Я просто уехал из Польши на отдых, не нарушив ничего, лишь высказал свое мнение. К сожалению, в моей родной стране стала исчезающей свобода слова, и любое упоминание России и Беларуси в любом контексте подвергается преследованию со стороны властей", — написал Шмидт.



Ранее Шмидт объявил о своем решении отказаться от должности в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы, а также заявил, что намерен просить политического убежища в Белоруссии.



Девятого мая председатель Высшего административного суда Польши рассмотрел публичное заявление Шмидта о его отставке. Дисциплинарный суд при этом согласился с требованием прокурора о привлечении Шмидта к уголовной ответственности, его задержании и временном аресте.



Польская прокуратура подала в суд ходатайство о привлечении Шмидта к уголовной ответственности на основе собранных доказательств по делу о его участии в деятельности иностранной разведки против Польши. Шмидт был арестован заочно на три месяца, сообщил Польское телевидение.

Фото: www.youtube.com/Информационное агентство БелТА (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license) ﻿