Огонь вспыхнул на одном из крупнейших хлебозаводов Москвы: бушевал пожар повышенного ранга

Поздним вечером 24 ноября огнём был охвачен один из крупнейших хлебозаводов столицы: на юго-западе Москвы загорелся корпус комбината "Черёмушки". Об этом сообщили в столичном ГУ МЧС. Пожар начался стремительно, вызвав плотное задымление и требуя усиленных мер реагирования со стороны спасателей.

Как развивалось возгорание и работа экстренных служб

По предварительным данным, огонь охватил один из производственных корпусов предприятия на улице Наметкина. Возгоранию оперативно присвоили повышенный ранг, что позволило стянуть дополнительные силы пожарных подразделений. На место прибыли специалисты, готовые локализовать огонь в сложных условиях производственных помещений.

Спасатели сообщили, что на крыше наблюдалось открытое пламя, а на третьем этаже фиксировалось сильное задымление. Этот участок здания требует повышенного контроля из-за плотной компоновки оборудования и материалов, используемых при производстве хлеба и кондитерских изделий. Все действия ведутся в условиях ограниченной видимости и высокой температуры.

Масштаб привлечённых сил и ход ликвидации пожара

К ликвидации огня привлечены более 30 сотрудников пожарно-спасательных подразделений, задействовано девять единиц техники. Экстренные службы проводят разбор конструкций, проливку и проверку очагов возможного повторного воспламенения. Информация о причинах пожара пока уточняется, специалисты продолжают осмотр повреждённых помещений.

На данный момент сведений о пострадавших не поступало. Возгорание ликвидировано, пожарные продолжают разбор и охлаждение конструкций.