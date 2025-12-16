Красота с отсроченным приговором: солярии оставляют опасные мутации на каждом сантиметре кожи

Солярии долгое время воспринимались как быстрый и контролируемый способ получить ровный загар без риска, связанного с палящим солнцем. Однако новые научные данные показывают, что эта привычка может иметь куда более серьёзные последствия, чем считалось ранее. Исследование американских учёных впервые наглядно продемонстрировало, что ультрафиолет от соляриев вызывает масштабные повреждения ДНК кожи, напрямую связанные с развитием меланомы. Об этом сообщает издание Science Advances.

Почему солярии оказались опаснее, чем предполагалось

Меланома считается самой агрессивной формой рака кожи и ежегодно становится причиной смерти примерно 11 тысяч человек только в США. Врачи и учёные десятилетиями предупреждали о потенциальном вреде искусственного загара, но до недавнего времени у них не было точных данных, объясняющих механизм этого риска на молекулярном уровне. Этим активно пользовалась индустрия соляриев, утверждая, что их воздействие сопоставимо с обычным солнечным светом.

Новое исследование, проведённое специалистами Северо-Западного медицинского центра совместно с Калифорнийским университетом в Сан-Франциско, поставило точку в этом споре. Учёные показали, что излучение соляриев изменяет клетки кожи принципиально иначе, чем солнце, вызывая мутации, которые могут стать отправной точкой для развития меланомы.

"Даже в нормальной коже пациентов, которые загорают в солярии, в местах, где нет родинок, мы обнаружили изменения в ДНК, которые являются предвестниками мутаций, предрасполагающих к меланоме", — сказал профессор Педрам Джерами из Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета.

Эти процессы затрагивают не только поверхностные слои, но и глубинные механизмы обновления кожи, на которые также влияет питание и выработка коллагена, о чём ранее сообщали исследователи, изучавшие влияние витаминов на кожу, в частности выработку коллагена.

Клинические наблюдения, которые привели к исследованию

Педрам Джерами более 20 лет занимается лечением пациентов с меланомой и за это время заметил тревожную закономерность. Всё чаще среди больных оказывались женщины младше 50 лет с повторными случаями заболевания. Во многих историях болезни прослеживался общий фактор — регулярное посещение соляриев в подростковом и молодом возрасте.

Чтобы проверить эту гипотезу, исследовательская группа сравнила медицинские данные около 3000 человек, пользовавшихся солярием, с картами 3000 пациентов того же возраста, которые никогда не прибегали к искусственному загару. Разница оказалась значительной: меланома диагностировалась у 5,1 % посетителей соляриев и лишь у 2,1 % в контрольной группе.

Даже после корректировки данных с учётом возраста, пола, солнечных ожогов и наследственной предрасположенности риск развития меланомы у любителей соляриев оказался выше в 2,85 раза.

Как учёные изучали повреждения ДНК

Следующим этапом стало изучение молекулярных изменений. Учёные применили современные методы секвенирования ДНК отдельных меланоцитов — клеток, в которых зарождается меланома. Анализ показал, что у людей, регулярно пользовавшихся солярием, количество мутаций почти вдвое превышало показатели контрольной группы.

Причём эти мутации обнаруживались не только на открытых участках тела, но и в зонах, которые в обычной жизни почти не подвергаются солнечному воздействию. Такой эффект объясняет, почему солярии создают более широкое поле повреждения ДНК, чем естественное солнце.

"При нахождении на солнце под открытым небом больше всего повреждается примерно 20 % кожи. У тех, кто пользуется солярием, мы наблюдали те же опасные мутации почти на всей поверхности кожи", — говорит Джерами.

Личный опыт пациентки и вклад в науку

Важную роль в исследовании сыграли пациенты, согласившиеся на биопсии кожи. Одной из них стала 49-летняя Хайди Тарр из Чикаго. В юности она посещала солярий два-три раза в неделю, не задумываясь о последствиях. Спустя годы у неё диагностировали меланому, за которой последовали операция и регулярные обследования.

"Биопсия может быть болезненной, но психологическое напряжение ещё сильнее. Ты всегда ждёшь звонка, который сообщит, что это снова меланома", — сказала она.

Когда ей предложили поучаствовать в исследовании, она согласилась, считая важным предупредить других о реальных рисках искусственного загара.

Необходимость изменений и профилактика

По мнению исследователей, накопленные данные указывают на необходимость более жёсткого регулирования индустрии соляриев, включая ограничения для несовершеннолетних и обязательные предупреждения о рисках. Всемирная организация здравоохранения уже относит солярии к канцерогенам первого класса.

Врачи также подчёркивают важность регулярных осмотров кожи и грамотного ухода, особенно в периоды, когда кожный барьер ослаблен внешними факторами, такими как холод и сухой воздух, о чём ранее рассказывали дерматологи, изучавшие зимний уход за кожей.

Советы шаг за шагом для защиты кожи

Полностью отказаться от соляриев независимо от возраста. Использовать солнцезащитные средства при пребывании на солнце. Регулярно осматривать кожу и родинки. Проходить профилактический осмотр у дерматолога не реже одного раза в год. Обращать внимание на любые изменения цвета, формы или размера кожных образований.

Популярные вопросы о рисках соляриев

Насколько сильно солярий повышает риск меланомы

Исследование показало, что риск возрастает почти в три раза по сравнению с теми, кто не пользуется соляриями.

Что опаснее — солярий или солнце

Солярий создаёт более равномерное и интенсивное ультрафиолетовое воздействие, охватывающее большую площадь кожи.

Нужно ли обследоваться, если солярий был в прошлом

Да, людям с таким опытом рекомендуется консультация дерматолога и регулярные осмотры.