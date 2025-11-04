Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сансевиерия
Сансевиерия
© https://commons.wikimedia.org by Mokkie is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Елена Малинина Опубликована сегодня в 14:22

Дом душный и сырой? Эти растения высушат стены лучше любого осушителя

Исследование Journal of Building Engineering: эпипремнум и плющ помогают бороться с сыростью

Осенняя и зимняя влажность нередко становится проблемой даже в ухоженных домах. Тёплый воздух сталкивается с холодными стенами, образуется конденсат — а следом появляется и плесень. Она портит не только интерьер, но и влияет на здоровье, вызывая аллергии и проблемы с дыханием. Однако природа придумала простое решение: растения, которые способны естественным образом регулировать влажность и очищать воздух.

Как растения борются с сыростью

Некоторые комнатные культуры действуют как живые осушители. Они впитывают влагу корнями, а затем "испаряют" её через листья, помогая нормализовать микроклимат. Этот процесс называют транспирацией. Учёные установили, что разные виды растений по-разному влияют на уровень влажности в помещении.

По данным исследования 2024 года, опубликованного в Journal of Building Engineering, у таких растений, как эпипремнум, транспирация выражена сильнее всего. А вот сансевиерия, наоборот, почти не повышает влажность, что делает её идеальной для комнат, где и без того душно или влажно.

В условиях холодного времени года, когда проветривать квартиру не всегда возможно, именно такие "растительные помощники" могут стать естественным способом борьбы с плесенью.

Пять растений против плесени и влаги

Пользователи соцсетей всё чаще делятся наблюдениями: стоит добавить несколько зелёных "осушителей" — и воздух в доме становится заметно свежее.

1. Плющ английский

Английский плющ — вечнозелёное лиановидное растение, известное способностью поглощать излишки влаги. Он активно фильтрует воздух и улавливает споры грибка. Исследования показывают, что за 12 часов плющ может очистить до 78 % воздушных частиц плесени.

Такое растение особенно полезно в ванных комнатах и на кухнях, где уровень влажности выше нормы. Главное — не забывать, что плющ ядовит для кошек и собак, поэтому лучше размещать его вне их досягаемости.

2. Спатифиллум

Этот популярный цветок не только красив, но и функционален. Его широкие глянцевые листья впитывают влагу и задерживают споры плесени, снижая риск их распространения.

Однако стоит учитывать, что спатифиллум токсичен для домашних животных — при попадании в рот может вызвать раздражение слизистой. Если у вас есть питомцы, выбирайте место повыше или замените его менее опасным аналогом — например, нефролеписом.

3. Сансевиерия

Сансевиерия, известная как "тещин язык", впитывает влагу из воздуха и выделяет кислород даже ночью, улучшая общее качество воздуха в помещении. Она неприхотлива, выдерживает редкий полив и перепады температуры.

Главное правило ухода — не переливать. Если на поверхности почвы появилась белая плесень, достаточно аккуратно удалить её и дать субстрату просохнуть.

4. Нефролепис

Бостонский папоротник особенно хорошо чувствует себя в ванных комнатах, где воздух влажный, а свет рассеянный. Он активно впитывает влагу и очищает воздух от токсинов, действуя как естественный фильтр.

Чтобы растение приносило максимум пользы, ставьте его в места с мягким рассеянным светом и следите, чтобы почва не пересыхала.

5. Финиковые или бамбуковые пальмы

Финиковая и бамбуковая пальмы способны поглощать влагу, помогая удерживать её на комфортном уровне. Они хорошо растут в помещениях с постоянной сыростью — например, в ванных или зимних садах. Чтобы пальма эффективно очищала воздух, периодически протирайте листья влажной салфеткой от пыли.

Сравнение эффективности растений

Растение Влияние на влажность Польза для воздуха Особенности
Английский плющ Высокое Улавливает споры плесени Токсичен для животных
Спатифиллум Среднее Разрушает токсины Требует тёплого климата
Сансевиерия Низкое Фильтрует воздух, выделяет кислород ночью Минимальный уход
Нефролепис Высокое Увлажняет и очищает Любит рассеянный свет
Пальмы (бамбуковая, финиковая) Среднее Стабилизируют микроклимат Нуждаются в чистых листьях

Как ухаживать за растениями, чтобы они действительно помогали

  1. Следите за влажностью почвы — пересушивание снижает способность растений впитывать влагу из воздуха.

  2. Не ставьте горшки вплотную к стенам — это препятствует циркуляции воздуха.

  3. Раз в неделю протирайте листья — пыль мешает фотосинтезу и ослабляет эффект очищения.

  4. При чрезмерной сырости используйте поддоны с керамзитом, чтобы избежать застоя воды.

Ошибки → последствия → альтернатива

  • Ошибка: чрезмерный полив сансевиерии.
    Последствие: появление грибка в почве.
    Альтернатива: дать земле полностью просохнуть, заменить верхний слой субстрата.

  • Ошибка: установка папоротника в плохо освещённом месте.
    Последствие: увядание листьев и потеря способности поглощать влагу.
    Альтернатива: переставить ближе к источнику рассеянного света.

  • Ошибка: игнорирование пыли на листьях пальм.
    Последствие: снижение фильтрационной способности.
    Альтернатива: протирать влажной тканью 1-2 раза в неделю.

Плюсы и минусы использования растений против плесени

Плюсы Минусы
Натуральный способ регулировки влажности Некоторые растения ядовиты для питомцев
Улучшение воздуха и эстетики Требуют регулярного ухода
Поддержание микроклимата зимой Неэффективны при сильной сырости без вентиляции

Частые вопросы

Как выбрать растение для ванной без окон?
Подойдут теневыносливые виды — нефролепис, сансевиерия, эпипремнум. Главное — искусственное освещение и умеренный полив.

Сколько стоит создать "зелёный фильтр" дома?
Базовый набор из трёх растений обойдётся примерно в 2-4 тыс. ₽, в зависимости от размера и магазина.

Что лучше: живые растения или электрический осушитель?
Живые растения не заменят полностью технику, но помогут поддерживать микроклимат и снизить нагрузку на прибор.

Мифы и правда

  • Миф: растения сами вызывают плесень.
    Правда: при умеренном поливе растения не способствуют росту грибка, а наоборот, очищают воздух.

  • Миф: сансевиерия повышает влажность.
    Правда: наоборот, она почти не испаряет влагу, сохраняя воздух сухим.

  • Миф: папоротники подходят только для улицы.
    Правда: домашние виды, такие как бостонский, отлично чувствуют себя в квартирах.

3 интересных факта

  • NASA включило спатифиллум и сансевиерию в список лучших растений для очистки воздуха на космических станциях.
  • Английский плющ использовался в больницах XX века для снижения уровня микробов.
  • В старину папоротник считался "щитком от влаги" — его развешивали на стенах сырых домов.

Исторический контекст

Идея использовать растения для очищения воздуха появилась ещё в 1980-х. После серии экспериментов NASA доказало, что комнатные растения снижают концентрацию формальдегида, бензола и других вредных веществ. Сегодня этот принцип возвращается — но теперь с акцентом не только на токсины, но и на контроль влажности.

