Наталья Полетаева Опубликована сегодня в 17:12

Дайте комнатным растениям отдохнуть: вот как нужно скорректировать их полив осенью

Садовод Шейла Оводунни: осенью нужно реже поливать комнатные растения

Осень — переходное время не только для природы за окном, но и для ваших комнатных растений. Пока деревья сбрасывают листву и солнце светит всё реже, зелёные питомцы тоже перестраиваются: замедляют рост, тратят меньше энергии и нуждаются в другом уходе. Однако многие продолжают поливать их так же часто, как летом, не замечая, что этим наносят вред. Эксперты по садоводству объясняют, почему осенью растениям нужно меньше влаги, какие признаки говорят о переизбытке воды и как правильно изменить режим ухода.

Почему осенью нужно поливать реже

Когда температура снижается и световой день становится короче, растения переходят в состояние покоя. Их обменные процессы замедляются, и потребность в воде резко падает.

"Ваши комнатные растения уже готовятся к тому, что зимой их будут поливать реже", — сказала Меган Брейм, эксперт по садоводству и автор подкаста "История растений".

Она поясняет, что сокращение полива осенью помогает растениям адаптироваться и избежать стресса.

"Сокращение полива крайне важно, чтобы избежать одной из самых распространённых проблем с растениями в это время года — корневой гнили", — отметила Шейла Оводунни, сертифицированный мастер-садовник и основательница The Plant Penthouse.

Если продолжать поливать растения по летнему графику, вода будет застаиваться в грунте, лишая корни кислорода и создавая идеальные условия для грибков и гнили.

Признаки того, что пора сократить полив

Растения сами подают сигналы, когда им требуется меньше влаги. Важно научиться их распознавать.

Влажная почва

"Вы заметите, что почва остаётся влажной гораздо дольше, чем летом", — говорит Оводунни.

Если через неделю после полива грунт всё ещё сырой, это знак: пора увеличить интервал между поливами.

Желтые листья

Желтизна листьев — ещё один симптом избытка влаги. Осенью это особенно заметно у фикусов, монстер и филодендронов.

"Если листья желтеют или стебли у основания становятся мягкими, это сигнал к тому, что пора сократить полив", — поясняет Оводунни.

В то же время не стоит путать переувлажнение с пересушкой.

"Ваше растение само подскажет, когда ему захочется пить", — добавляет Брейм.

Если листья сухие и поникшие, возможно, наоборот, не хватает влаги.

Как изменить режим полива

Осенью и зимой забудьте о строгом графике. Вместо него используйте "интуитивный подход" — оценивайте состояние грунта перед каждым поливом.

"Погрузите палец в почву примерно до первой фаланги. Если на коже остались частички грязи, значит, влаги достаточно. Если палец выходит чистым, пора поливать", — советует Брейм.

Тем, кто сомневается, Оводунни рекомендует приобрести измеритель влажности. Этот простой прибор поможет понять, когда растение действительно нуждается в воде.

Какие растения требуют особого внимания

Некоторым комнатным растениям нужно особенно сократить полив в холодный сезон.

  • Суккуленты и кактусы.

    "Из-за чрезмерного полива я отправил не одно суккулентное растение прямиком в рай для растений", — с улыбкой признаётся Оводунни.
    Эти пустынные виды адаптированы к засухе, поэтому осенью и зимой им достаточно полива раз в 3-4 недели.

  • Тропические растения (монстера, потос, филодендрон).
    Осенью они замедляют рост, а значит, нуждаются в меньшем количестве влаги. "Для них обычно требуется значительно сократить полив", — говорит Оводунни.

  • Орхидеи и фикусы.
    Эти растения чувствительны к переувлажнению, поэтому важно поливать их только после полного просыхания верхнего слоя грунта.

Не переживайте, если растения выглядят менее активными: это естественный этап их жизненного цикла.

Распространённые ошибки осеннего полива

Чтобы растения оставались здоровыми, избегайте этих типичных ошибок.

Частый и неглубокий полив

Многие предпочитают "понемногу, но часто", однако это вредно.

"Лучше поливать растения обильно и нечасто, чем понемногу каждый день", — рекомендует Брейм.

Так влага дойдёт до корней, а почва успеет просохнуть между поливами.

Соблюдение летнего графика

Самая частая ошибка — продолжать летний режим ухода.

"Комнатные растения просто не могут и не будут больше потреблять столько воды", — подчёркивает Оводунни.

Избыток влаги быстро приводит к загниванию корней и развитию грибка.

Полив из-за сухого воздуха

Если воздух в доме кажется сухим, это не повод брать лейку.

"Сухой воздух не повлияет на растения в состоянии покоя", — говорит Оводунни.

Лучше повысить влажность с помощью увлажнителя или поставить рядом ёмкость с водой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: поливать растения по летнему графику.
    Последствие: застой влаги, корневая гниль.
    Альтернатива: проверять влажность почвы перед каждым поливом.

  • Ошибка: поливать ежедневно небольшими порциями.
    Последствие: поверхностное увлажнение и ослабление корней.
    Альтернатива: реже, но обильнее.

  • Ошибка: ориентироваться на сухость воздуха, а не почвы.
    Последствие: перелив и гибель растений.
    Альтернатива: регулировать влажность воздуха, а не частоту полива.

Плюсы Минусы
Снижается риск гнили и грибка Требуется внимательность и наблюдение
Улучшается дыхание корней Почва может пересохнуть, если забыть о поливе
Растения легче переходят в период покоя Потребуется изменить привычный режим

3 интересных факта о зимнем уходе за растениями

  • В период покоя растения всё ещё "дышат" и поглощают углекислый газ, хоть и медленнее.

  • Большинство суккулентов способны запасать влагу в листьях на 2-3 месяца.

  • Если температура в комнате опускается ниже 16 °C, скорость испарения снижается вдвое.

FAQ

Как часто поливать растения осенью?
Зависит от вида и условий. В среднем — раз в две недели или после полного просыхания верхнего слоя почвы.

Нужно ли опрыскивать растения?
Можно, но не часто. Важно, чтобы вода не попадала в розетки листьев — это может вызвать гниль.

Какие растения поливать реже всего?
Суккуленты, кактусы и замиокулькас. Они устойчивы к засухе и не любят лишнюю влагу.

Мифы и правда о поливе осенью

  • Миф: чем больше воды, тем лучше растёт растение.
    Правда: избыток влаги вызывает гниение корней.

  • Миф: зимой растения всё равно не нужно поливать.
    Правда: им нужна влага, но в меньшем количестве и только по мере высыхания почвы.

  • Миф: сухой воздух требует частого полива.
    Правда: влажность воздуха и влажность почвы — разные вещи.

