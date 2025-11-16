Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Потос
Потос
© Wikimedia Commons by Poyt448 Peter Woodard is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Садоводство
Елена Малинина Опубликована сегодня в 19:12

Укоренение в воде зимой спасло коллекцию растений — результат поразил меня

Тропические комнатные растения сохраняют способность к размножению зимой

Зимние месяцы кажутся непростым периодом для выращивания и размножения комнатных растений: меньше света, колебания температур, медленный рост. Но есть культуры, которые прекрасно чувствуют себя круглый год и сохраняют способность к укоренению даже тогда, когда за окном мороз. Среди таких растений — золотой потос, змеиного растение и паяково растение. Они нетребовательны, легко переносят перепады света и влаги, а черенки быстро дают корни даже в прохладный сезон. Эти виды подходят тем, кто хочет расширить домашнюю коллекцию, поэкспериментировать с водой и субстратами или просто заняться спокойным зимним хобби.

Почему некоторые растения хорошо размножаются зимой

Зимнее укоренение возможно благодаря природной устойчивости тропических видов. Они привыкли к стабильным температурам и рассеянному освещению, поэтому хорошо чувствуют себя в комнатных условиях. Кроме того, такие растения достаточно "пластичны": им не нужны яркие солнечные лучи или длительный световой день, чтобы подготовить новые корни. Главное — обеспечить им минимальный комфорт и следить за влажностью.

Золотой потос: гибкая лиана для зимнего размножения

Золотой потос — одна из самых выносливых комнатных лиан. Он легко приспосабливается к перепадам температуры и продолжает расти даже тогда, когда световой день существенно сокращается. Стеблевые черенки укореняются быстро, а наблюдать за развитием корней в воде особенно удобно.

Чтобы подготовить черенки, выбирают отрезки длиной около 10-15 см, удаляют нижние листья и ставят побеги в воду или во влажный субстрат. Банку лучше разместить на подоконнике с рассеянным светом. В зимнее время корни могут появиться через 3-6 недель. Когда они отрастут до 2,5-5 см, черенок можно перенести в почву или оставить в воде.

Змеиного растение: идеальный вариант для занятых

Змеиного растение, известное своей выносливостью, хорошо переносит недостаток света и не требует внимательного ухода. Благодаря плотной структуре листьев и мощному корневищу оно без проблем даёт новые корни даже зимой. Укоренение возможно двумя способами: делением корневища или листовыми черенками. После срезания листовой сегмент оставляют подсохнуть 1-2 дня, а затем помещают в песчаный субстрат или в воду. Зимой корни формируются чуть дольше — около 4-8 недель.

Паяково растение: черенки-детки, которые укореняются сами

Паяково растение легко образует побеги-детки, которые висят на длинных усах. Этот вид буквально создан для размножения дома: маленькие розетки можно укоренять, не отделяя от материнского растения. Для этого достаточно поставить рядом с горшком стакан с водой или маленький контейнер с землёй, закрепив розетку скрепкой или проволокой. Пока детка получает питание от взрослого растения, её корни развиваются быстрее. Затем побег аккуратно отделяют и пересаживают в отдельный горшок.

Растение Способ размножения Скорость укоренения зимой Лучший субстрат Сложность
Золотой потос Стеблевые черенки 3-6 недель Вода или универсальный грунт Низкая
Змеиного растение Листовые черенки или деление 4-8 недель Песок Средняя
Паяково растение Детки-розетки 2-4 недели Вода или грунт Очень низкая

Советы шаг за шагом

  1. Используйте острый секатор или нож — это снижает риск инфекции.

  2. Перед укоренением просушите срезы растений, склонных к загниванию (например, сансевиерии).

  3. Применяйте песок или перлит для черенков, которым нужен воздухопроницаемый субстрат.

  4. Следите за температурой: оптимально +20…+23 °C.

  5. При укоренении в воде меняйте её каждые 3-5 дней.

  6. Применяйте удобрения-витамины только после образования развитых корней.

  7. Используйте лампы-ФИТО в случае сильной нехватки света.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Чрезмерный полив → загнивание основания черенка → используйте песок, перлит или укоренение в воде.

Недостаток света → вытянутые, слабые побеги → установите фитолампу низкой мощности.

Слишком крупная ёмкость → застой влаги → выберите маленький стартовый горшок.

А что если света совсем мало?

В тёмных комнатах можно организовать аккуратную досветку: компактные фитолампы потребляют минимум энергии и поддерживают жизненный цикл растений даже зимой. Также помогает размещение горшков ближе к окнам и использование светоотражающих подставок.

Плюсы и минусы зимнего размножения

Плюсы Минусы
Экономия времени: меньше бурного роста Медленное укоренение
Минимальная потребность в удобрениях Требуется контроль температуры
Простота ухода зимой Недостаток света может замедлить развитие
Возможность планового расширения коллекции Некоторые виды укореняются хуже

FAQ

Как выбрать лучший способ укоренения?
Если растение склонно к загниванию, лучше использовать песок или перлит. Потосы отлично растут в воде, а хлорофитум удобно укоренять на усах.

Сколько стоит оборудование для зимнего размножения?
Базовый набор — секатор, маленькие горшки, перлит или песок — обойдётся недорого. Небольшие фитолампы доступны в бюджетном сегменте садовых товаров.

Что лучше: вода или почва?
В воде удобно наблюдать рост корней, но переход в почву может замедлить адаптацию. Субстрат обеспечивает устойчивую структуру, особенно для растений с плотными листьями.

Мифы и правда

Миф: зимой растения размножать нельзя.
Правда: тропические виды укореняются круглый год при стабильной температуре.

Миф: укоренение возможно только в специальном грунте.
Правда: многие растения быстро дают корни в обычной воде.

Миф: зимой нужно активно удобрять черенки.
Правда: питание требуется только после формирования корневой системы.

Интересные факты

  1. Потос может жить в воде годами, не переходя в грунт.

  2. Сансевиерия при размножении листом может изменить окраску листьев.

  3. Хлорофитум считается одним из лучших комнатных "фильтров воздуха".

Исторический контекст

В 1960-х золотой потос стал одним из самых популярных растений в офисах благодаря простоте содержания.

Змеиного растение использовали в африканских регионах как декоративный символ стойкости.

Паяково растение стремительно распространилось в Европе в начале XX века как неприхотливое "растение для новичков".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Спатифиллум зацветает обильно когда получает рассеянный свет подходящий грунт и влажность — агроном сегодня в 17:27
Годами не цвёл: переставил спатифиллум на другое место — и он выдал стрелку через 12 дней. Ошибка была элементарной

Почему спатифиллум перестаёт цвести и какие условия помогают ему снова выпустить бутоны? Разбираемся в типичных причинах и рабочих способах стимулировать цветение.

Читать полностью » Нежные луковицы цветов требуют выкопки и зимнего хранения сегодня в 17:18
Сушу луковицы цветов всего пару дней — и весной нет ни одной потерянной: всё благодаря одной хитрости

Нежные луковицы не переживают мороз, поэтому их нужно правильно выкопать и сохранить. Разбираем этапы подготовки и лучшие способы хранения до весны.

Читать полностью » Хвойный опад используется садоводами как долговечная мульча защищающая растения от вымерзания — Алексей Гринёв сегодня в 16:27
Хвоя работает лучше покупных удобрений: рассыпал вокруг голубики — и ягоды стали вдвое крупнее

Хвойный опад — это доступный и полезный материал, который способен улучшить почву, защитить растения зимой и снизить трудозатраты на уход за участком.

Читать полностью » Отопительный сезон увеличивает стресс у комнатных растений сегодня в 16:12
Отопление зимой снова уничтожало мои цветы, пока я не переставил горшки в это место

Отопление может вызвать стресс у комнатных растений: сухой воздух, перегрев и внезапный листопад. Разбираем, как смягчить влияние батарей и создать комфортный микроклимат.

Читать полностью » Большие снежные кучи можно использовать создавая декоративные клумбы из влаголюбивых культур — Ирина Глушко сегодня в 15:27
Снег всю зиму лежал горой — а весной там устроила клумбу мечты: растения растут как на дрожжах

Снежные зоны на участке можно превратить в продуктивное пространство. Правильный подбор растений помогает использовать избыточную влагу с пользой.

Читать полностью » Опрыскивание воздуха вокруг растений улучшает зимний микроклимат — ботаники сегодня в 14:46
Зимой листья растений начали сохнуть — а решение оказалось проще, чем представляла

Как помочь комнатным растениям пережить сухой зимний воздух? Разбираем эффективные способы увлажнения, тонкости опрыскивания и типичные ошибки ухода.

Читать полностью » Сидераты эффективно разрыхляют тяжелую глинистую почву и улучшают плодородие — Андрей Поляков сегодня в 14:25
Глина на даче мешала расти даже редису — добавил одно ведро смеси и земля стала как пух: урожай сразу пошёл в рост

Глинистая почва кажется трудной и тяжёлой, но при правильном подходе её можно превратить в плодородный грунт. Важно знать, какие добавки и методы работают лучше всего.

Читать полностью » Осенние побеги роз подошли для нарезки зимних черенков — агрономы сегодня в 13:28
Попробовал укоренять розы так — и теперь не покупаю саженцы вовсе: результат удивил даже опытного соседа

Зимнее укоренение роз позволяет значительно сократить расходы и получить полноценные саженцы уже к середине лета. Разбираем самые надёжные методы и ошибки, которые мешают успешной приживаемости.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Расчёт женского пульса уточнён — мнение кардиолога Марты Гулати
Дом
Александр Тулс: удалить песок со дна бассейна можно обычной щёткой и сачком
Еда
Корица усиливает сладость кофейного аромата без сахара — производители
Садоводство
Выгонка тюльпанов зимой позволяет получить яркое праздничное цветение дома — Софья Корнилова
Наука
Эрозия почвы вызвала обрушение гробницы на английском кладбище — Филлери
Красота и здоровье
Таурин ускоряет восстановление после нагрузки — по данным диетолога Томасон Банн
Питомцы
Отказ собаки от миски вызывает переход к кормлению с руки
Садоводство
Неправильный полив комнатных растений зимой вызывает риск корневой гнили
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet