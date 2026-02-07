Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Плесень в жилом доме
Плесень в жилом доме
© NewsInfo.Ru by Алексей Поляков is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 9:32

Пять процентов здоровья исчезли незаметно: как плесень в квартире калечит лёгкие на годы вперёд

Токсичная плесень в жилых помещениях давно перестала быть лишь бытовой проблемой. Новые научные данные показывают, что контакт с ней в детстве может иметь последствия, которые дают о себе знать спустя десятилетия. Исследователи фиксируют устойчивую связь между условиями проживания и состоянием дыхательной системы во взрослом возрасте. Об этом сообщает Daily Mail.

Что показало многолетнее исследование

Ученые из Бристольского университета проанализировали данные масштабного проекта "Дети 90-х", в рамках которого за состоянием здоровья участников наблюдали почти 30 лет. Особое внимание специалисты уделили подростковому возрасту и среде, в которой росли дети. Выяснилось, что у тех, кто в 15 лет регулярно находился в помещениях с плесенью, через десять лет функция легких была примерно на пять процентов ниже средних показателей.

На первый взгляд разница кажется небольшой, однако для дыхательной системы даже такое отклонение может иметь значение. Снижение объема легких повышает вероятность хронических заболеваний и делает организм менее устойчивым к нагрузкам. Это особенно заметно у людей с астмой и другими респираторными проблемами, для которых качество воздуха в доме становится критически важным фактором, как и в вопросах качества воздуха в помещении.

"Воздействие плесени чаще всего сказывается на легких, поскольку вдыхание спор вызывает аллергическую и воспалительную реакцию", — пояснил профессор респираторной медицины Бристольской медицинской школы Джеймс Додд.

Почему плесень опасна для здоровья

Плесень — это микроскопические грибки, которые активно развиваются во влажной среде. В процессе роста они выбрасывают в воздух споры и токсины, способные проникать глубоко в дыхательные пути. В результате повышается риск инфекций, включая аспергиллёз, а также усиливаются аллергические реакции и воспаление слизистых оболочек.

По данным британских ведомств, только в Англии тысячи случаев астмы и инфекций нижних дыхательных путей ежегодно связывают с сыростью и плесенью в домах. Иммунная система при этом реагирует так, будто сталкивается с угрозой, запуская сложные механизмы воспаления, схожие с теми, что описываются при аллергических реакциях.

Где плесень прячется чаще всего

Опасность заключается в том, что грибок нередко развивается незаметно. Он может появляться не только на стенах, но и под напольными покрытиями, за мебелью и внутри бытовой техники. Посудомоечные и стиральные машины, холодильники и даже кофеварки создают подходящие условия из-за сочетания тепла и влаги.

Особое внимание специалисты советуют уделять плохо проветриваемым зонам — ванным комнатам, подвалам и чердакам. В таких местах плесень может развиваться неделями, прежде чем появится характерный запах или видимые пятна.

Как снизить риск появления плесени

Эксперты сходятся во мнении, что профилактика играет ключевую роль. Регулярное проветривание, контроль влажности и устранение протечек значительно снижают риск распространения грибка. Важно не сушить белье в жилых комнатах без вентиляции и при необходимости использовать осушители воздуха.

"Любая плесень, которую вы ощущаете по запаху, — это уже серьезная проблема, и до такого состояния лучше не доводить", — отметила один из авторов исследования Ракель Гранелл из Бристольского университета.

Если пораженная площадь велика, специалисты советуют не ограничиваться бытовой уборкой, а обращаться к профессионалам. Это снижает риск распространения спор и помогает выявить скрытые очаги заражения.

В итоге ученые подчеркивают: сырость и плесень относятся к предотвратимым факторам риска. Забота о состоянии жилья — это не только вопрос комфорта, но и вклад в здоровье, который способен защитить дыхательную систему на годы вперед.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Артериальное давление выходит из-под контроля — один простой шаг многие игнорируют годами вчера в 11:06

Высокое давление всё чаще затрагивает людей среднего возраста: пять шагов, которые помогают держать гипертонию под контролем и снижать риски.

Читать полностью » Почти 40% случаев рака можно было не допустить: новые данные заставляют задуматься вчера в 5:03

Новое глобальное исследование показало, что почти 40 процентов случаев рака связаны с факторами риска, которые можно контролировать, меняя образ жизни и подходы к профилактике.

Читать полностью » Стрелка весов поехала вниз сама: еда в неправильное время годами мешала худеть 05.02.2026 в 20:34

Ранний приём пищи может влиять на вес и давление сильнее, чем кажется. Учёные выяснили, почему часы еды важны для обмена веществ и самочувствия.

Читать полностью » 05.02.2026 в 19:49

На "Грэмми" 2026 макияж clean girl уступил место тренду tired girl: тени под глазами, смоки и "усталый" взгляд стали главным акцентом.

Читать полностью » Розовый шум ворует сны: популярный способ успокоить ночь бьёт по самой важной фазе сна 05.02.2026 в 19:02

Розовый шум может нарушать структуру сна и сокращать важные фазы отдыха, тогда как простые беруши помогают лучше восстановиться ночью.

Читать полностью » Космос как генетическая рулетка: орбитальный туризм запускает опасный эксперимент над генами 05.02.2026 в 18:45

Космический туризм набирает популярность, но учёные предупреждают: радиация и невесомость могут повлиять на фертильность и здоровье будущих поколений.

Читать полностью » Бандаж против второго подбородка обещает чудо, но эффект держится недолго и скрывает неприятный нюанс 05.02.2026 в 15:25

Бандажи для лица обещают убрать второй подбородок без процедур. Разбираемся, как они работают, кому подходят и в каких случаях эффект будет лишь временным.

Читать полностью » Сахар ускоряет шторм, рыба успокаивает море: как диета вмешивается в биполярное расстройство 05.02.2026 в 13:31

Питание всё чаще связывают с течением биполярного расстройства. Какие продукты могут влиять на настроение и почему диета не заменяет лечение.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Испугалась, когда лист стал белым — оказалось, растение "пошло по другому пути"
Туризм
Север Вьетнама оказался совсем другим — туманные горы, поезда и деревни без туристов
Недвижимость
Зимой жарит, весной рвёт трубы: батареи, рассчитанные на капризы центрального отопления
Еда
Шоколадный мусс "как в ресторане" — начинаю готовить прямо в микроволновке
Садоводство
Цветы спатифиллума темнеют и вянут — причина оказалась не в возрасте растения
Недвижимость
Белая кухня теряет позиции — в 2026 году выбирают другие нейтральные оттенки
Туризм
За шлагбаум просто так не проехать — закрытые города Подмосковья живут по своим правилам
Авто и мото
Ехал по пустой дороге — и всё случилось за секунду: почему ДТП происходят "на ровном месте"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet