Пять процентов здоровья исчезли незаметно: как плесень в квартире калечит лёгкие на годы вперёд

Токсичная плесень в жилых помещениях давно перестала быть лишь бытовой проблемой. Новые научные данные показывают, что контакт с ней в детстве может иметь последствия, которые дают о себе знать спустя десятилетия. Исследователи фиксируют устойчивую связь между условиями проживания и состоянием дыхательной системы во взрослом возрасте. Об этом сообщает Daily Mail.

Что показало многолетнее исследование

Ученые из Бристольского университета проанализировали данные масштабного проекта "Дети 90-х", в рамках которого за состоянием здоровья участников наблюдали почти 30 лет. Особое внимание специалисты уделили подростковому возрасту и среде, в которой росли дети. Выяснилось, что у тех, кто в 15 лет регулярно находился в помещениях с плесенью, через десять лет функция легких была примерно на пять процентов ниже средних показателей.

На первый взгляд разница кажется небольшой, однако для дыхательной системы даже такое отклонение может иметь значение. Снижение объема легких повышает вероятность хронических заболеваний и делает организм менее устойчивым к нагрузкам. Это особенно заметно у людей с астмой и другими респираторными проблемами, для которых качество воздуха в доме становится критически важным фактором, как и в вопросах качества воздуха в помещении.

"Воздействие плесени чаще всего сказывается на легких, поскольку вдыхание спор вызывает аллергическую и воспалительную реакцию", — пояснил профессор респираторной медицины Бристольской медицинской школы Джеймс Додд.

Почему плесень опасна для здоровья

Плесень — это микроскопические грибки, которые активно развиваются во влажной среде. В процессе роста они выбрасывают в воздух споры и токсины, способные проникать глубоко в дыхательные пути. В результате повышается риск инфекций, включая аспергиллёз, а также усиливаются аллергические реакции и воспаление слизистых оболочек.

По данным британских ведомств, только в Англии тысячи случаев астмы и инфекций нижних дыхательных путей ежегодно связывают с сыростью и плесенью в домах. Иммунная система при этом реагирует так, будто сталкивается с угрозой, запуская сложные механизмы воспаления, схожие с теми, что описываются при аллергических реакциях.

Где плесень прячется чаще всего

Опасность заключается в том, что грибок нередко развивается незаметно. Он может появляться не только на стенах, но и под напольными покрытиями, за мебелью и внутри бытовой техники. Посудомоечные и стиральные машины, холодильники и даже кофеварки создают подходящие условия из-за сочетания тепла и влаги.

Особое внимание специалисты советуют уделять плохо проветриваемым зонам — ванным комнатам, подвалам и чердакам. В таких местах плесень может развиваться неделями, прежде чем появится характерный запах или видимые пятна.

Как снизить риск появления плесени

Эксперты сходятся во мнении, что профилактика играет ключевую роль. Регулярное проветривание, контроль влажности и устранение протечек значительно снижают риск распространения грибка. Важно не сушить белье в жилых комнатах без вентиляции и при необходимости использовать осушители воздуха.

"Любая плесень, которую вы ощущаете по запаху, — это уже серьезная проблема, и до такого состояния лучше не доводить", — отметила один из авторов исследования Ракель Гранелл из Бристольского университета.

Если пораженная площадь велика, специалисты советуют не ограничиваться бытовой уборкой, а обращаться к профессионалам. Это снижает риск распространения спор и помогает выявить скрытые очаги заражения.

В итоге ученые подчеркивают: сырость и плесень относятся к предотвратимым факторам риска. Забота о состоянии жилья — это не только вопрос комфорта, но и вклад в здоровье, который способен защитить дыхательную систему на годы вперед.