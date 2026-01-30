Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Увлажнитель в комнате
Увлажнитель в комнате
© Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Главная / Недвижимость
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 1:05

Зимой дом превращается в пустыню: как поднять влажность без увлажнителя и лишних затрат

Зимой сухой воздух в квартире может стать незаметной, но ощутимой проблемой. Он влияет не только на самочувствие людей, но и на состояние мебели, отделки и комнатных растений. Центральное отопление усиливает испарение влаги, из-за чего микроклимат в доме быстро выходит из баланса. Об этом сообщает издание BobVila.

Почему сухой воздух становится проблемой

В холодное время года уровень влажности в помещениях нередко опускается ниже 30 процентов. В таких условиях кожа быстрее теряет влагу, появляется ощущение стянутости, раздражение глаз и слизистых. Деревянная мебель и напольные покрытия могут сжиматься и покрываться трещинами, а обои — отходить от стен. Комнатные растения при экстремально низкой влажности начинают вянуть и терять декоративный вид.

Чтобы ситуация не выходила из-под контроля, специалисты советуют регулярно отслеживать показатели микроклимата. Для этого подойдут простые цифровые термометры с датчиком влажности. Оптимальным считается диапазон от 30 до 50 процентов, при котором сохраняется комфорт и снижается риск повреждения интерьера и отделочных материалов.

"Диапазон от 30 до 50 процентов является стандартным, но следует учитывать личные предпочтения, состояние здоровья и время года", — говорит эксперт по системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха Джош Митчелл.

Повседневные привычки, которые повышают влажность

Повысить уровень влаги в воздухе можно без сложных технических решений. Например, умеренное снижение температуры в помещении помогает замедлить пересушивание воздуха и одновременно сократить расходы на отопление. Лучистые источники тепла, такие как масляные радиаторы, действуют мягче и меньше осушают пространство по сравнению с центральным отоплением.

Дополнительный эффект дают простые приёмы: ёмкости с водой, размещённые на подоконниках или рядом с радиаторами, постепенно испаряют влагу. Аналогично работает и кипячение воды на плите, если соблюдать меры безопасности и не оставлять её без присмотра. При использовании техники важно учитывать, что эффективность увлажнения может снижаться из-за ошибок размещения устройств, особенно если речь идёт о домашних увлажнителях воздуха.

Растения, пар и свежий воздух

Комнатные растения способны заметно влиять на микроклимат. В процессе транспирации они выделяют влагу, а регулярный полив усиливает этот эффект. Сушка белья в помещении или открытая после мытья посуды дверца посудомоечной машины тоже становятся дополнительными источниками влаги.

Зимой не стоит полностью отказываться от проветривания. Короткие паузы с приоткрытым окном помогают обновить воздух и улучшить его качество, особенно если погода мягкая или после осадков. Такой подход перекликается с практикой краткого зимнего проветривания, которое позволяет сохранить баланс между свежестью и теплом без резкого охлаждения помещений.

Когда нужны дополнительные решения

Если бытовых мер оказывается недостаточно, можно подключить портативные увлажнители или специальные влагоудерживающие средства, которые работают без электричества. При их использовании важно соблюдать рекомендации по установке и эксплуатации, чтобы добиться стабильного эффекта и избежать сопутствующих проблем.

Поддержание правильной влажности — это часть общей заботы о доме. Небольшие изменения в повседневных привычках помогают создать более комфортную и здоровую атмосферу зимой, сохраняя при этом мебель, отделку и самочувствие жильцов.

Автор Татьяна Костина
Татьяна Костина — эксперт по клинингу с 12-летним стажем. Специалист по эко-технологиям уборки и организации быта. Опыт управления в сервис-индустрии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сильное занижение цены вызывает недоверие к квартире — риэлтор Полторак 24.01.2026 в 12:49
Хорошая квартира "зависла" — проблема оказалась не в планировке и не в метраже

Как продать квартиру быстрее и выгоднее: риэлтор объяснил, почему стоит начинать с "своего круга", как не ошибиться с ценой и чем решают фото.

Читать полностью » Льготная ставка ускорила рост цен на квадратный метр - Нилов 23.01.2026 в 10:44
Льготная ипотека разогнала цены на жильё: дешёвые ставки превратились в схему заработка

Льготная ипотека превратилась в инструмент для заработка: дешёвые кредиты разогнали спрос и цены, лишая семьи шансов купить жильё — что предложил Нилов.

Читать полностью » Повышающий коэффициент не начисляют без счётчика, если есть акт невозможности — эксперт ЖКХ Юнисова 17.01.2026 в 8:50
Открываю квитанцию за воду в 2026 — сумма резко выше: причина не в тарифах, а в одном документе

С 2026 года плата за воду может заметно увеличиться для собственников без счётчиков. Узнайте, кто попадает под новые правила, и как избежать повышенных тарифов!

Читать полностью » Застройщика проверяют по судебным делам и их содержанию — Барсуков 15.01.2026 в 13:07
Покупатель перевёл деньги — и началось: один шаг перед договором с застройщиком спасает от долгостроя

Узнайте, как избежать долгостроя и финансовых потерь. Эксперт делится простым способом проверки застройщика перед покупкой квартиры.

Читать полностью » ДОМ.РФ расширил список городов для семейной ипотеки на вторичку - ДОМ.РФ 12.01.2026 в 14:49
Семейная ипотека на вторичку расширилась: в список внезапно попали новые города

ДОМ.РФ обновил список городов, где семьи с детьми могут использовать льготные ставки по семейной ипотеке. 891 город и 6% — это новое правило игры.

Читать полностью » Мошенники чаще нацеливаются на квартиры с одним собственником — депутат Гаврилов 12.01.2026 в 7:31
Вы живёте один и дети далеко: вот что делает вас идеальной мишенью для мошенников

Мошенники все чаще нацеливаются на квартиры с одним собственником. Депутат рассказал, как шаг за шагом выстраивается опасная схема.

Читать полностью » Неисполнение судебного решения о квартире может повлечь уголовное дело — адвокат Жорин 12.01.2026 в 7:16
Не отдал квартиру по решению суда — готовься к последствиям: объясняет адвокат

Задержка с исполнением решения суда по квартире в центре Москвы может повлечь не только иски, но и уголовные последствия.

Читать полностью » Самовольная пристройка к МКД считается реконструкцией — Бердникова 12.01.2026 в 7:09
Штраф — это только начало: что на самом деле ждёт тех, кто строит без разрешения соседей

Незаконная пристройка к дому может обернуться не только штрафом и сносом, но и уголовным делом. Юристы объяснили, где проходит грань.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Задержался в этой позе на пару минут — и талия стала заметно собраннее: японский поворот удивил эффектом
Авто и мото
Ярче для себя — хуже для всех: чем LED-лампы заканчиваются на дороге
Наука
У границы Солнца зафиксировали движение раскалённой плазмы — NASA
Авто и мото
Двигатель живёт своей жизнью: плавающие обороты сигналят о поломке, которая тянет деньги из бака
Еда
Открыл холодильник — шпинат и яйца спасли ужин: тёплое блюдо собрано за минуты
Питомцы
Заметил зимой, как пёс вылизывает пол и ковёр — оказалось, он "ищет" совсем не то, о чём думала
Туризм
Пляжи без толп и минус 30% в чеке: март открыл неожиданное окно дешёвого отдыха
Туризм
Одной поездки недостаточно: города и курорты, которые тянут обратно из года в год
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet