Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 1:10

Этот велосипед показывает правду о твоей форме — и заставляет не сдаваться

Flywheel внедрила цифровые велотренировки с измерением нагрузки — SELF

Монотонные велотренировки в зале часто превращаются в испытание — особенно когда инструктор просит сделать "полоборота колеса", и никто не понимает, насколько это много. Нью-йоркская сеть Flywheel решила эту проблему, добавив технологию, которая превращает каждое занятие в чётко измеряемый фитнес-процесс. Инновационная идея стремительно набирает популярность и уже готовится к расширению за пределы Нью-Йорка. Об этом сообщает издание SELF.

Новая эпоха велотренировок

Компания Flywheel Sports, основанная в Нью-Йорке, предложила революционное решение для поклонников indoor cycling. Вместо традиционного подхода, где участники ориентируются лишь на слова инструктора, здесь всё измеряется точными цифрами. Каждый велосипед оборудован встроенными датчиками, которые фиксируют сопротивление, скорость и мощность педалирования. Такой подход уже применяется в спиннинг-программах, где акцент делается на измеряемый результат и выносливость.

Это не просто помогает лучше контролировать нагрузку — система превращает тренировку в науку. Спортсмен видит свои реальные результаты, а значит, может оценивать прогресс и корректировать усилия. Такой подход особенно ценен для тех, кто любит объективные показатели и не доверяет субъективным ощущениям.

"Мы хотели, чтобы каждый участник понимал, что происходит с его телом и тренировкой в реальном времени", — отмечается в пресс-релизе компании Flywheel Sports.

Кроме того, компания внедрила интерактивный элемент под названием TorqBoard - экран, на котором участники могут видеть свои результаты в сравнении с другими. Этот инструмент подогревает спортивный азарт, превращая тренировку в дружеское соревнование.

Технология, которая мотивирует

Для многих людей именно отсутствие видимого прогресса становится причиной забросить фитнес. Flywheel решает эту проблему, предоставляя точную статистику по каждому занятию. Система запоминает предыдущие показатели, а участник видит, насколько улучшились его результаты.

Технология позволяет индивидуально настраивать сопротивление в зависимости от уровня физической подготовки. Инструктор даёт рекомендации, а спортсмен выбирает подходящую нагрузку, ориентируясь на конкретные числа, а не на абстрактные фразы.

"TorqBoard делает из каждого участника не просто ученика, а игрока, стремящегося побить собственный рекорд", — говорится на сайте Flywheel Sports.

Помимо контроля и соревновательного духа, важен и эмоциональный эффект. Музыка, освещение, визуальные показатели — всё продумано для создания атмосферы драйва и вовлечения. Это не просто тренировка, а полноценный фитнес-опыт, где тело и разум работают в гармонии.

Расширение сети и интерес публики

Проект стартовал в Нью-Йорке и уже через год после основания обзавёлся пятью студиями. После успешного запуска компания открыла залы во Флориде, в городе Бока-Ратон, и планирует дальнейшее расширение. В ближайших планах — Чикаго, Атланта и Майами-Бич.

Сеть делает ставку не только на оборудование, но и на атмосферу. Каждое помещение оформлено в современном стиле: тёмное освещение, динамичная музыка и яркие экраны создают ощущение движения и энергии. Это место, куда хочется возвращаться снова и снова.

Кроме того, Flywheel активно развивает онлайн-направление — пользователи могут отслеживать свои достижения на сайте компании и получать рекомендации от тренеров. Так цифровизация фитнеса становится не просто модным словом, а частью повседневного опыта, напоминая о том, как тренировки на велотренажёре могут вырабатывать электричество и превращать энергию тела в реальную пользу.

Популярные вопросы о Flywheel Sports

1. Как выбрать подходящее занятие в Flywheel?
Выбор зависит от уровня физической подготовки. Новичкам подойдут классы с умеренной нагрузкой, где можно освоить управление сопротивлением и технику педалирования. Продвинутым спортсменам рекомендуются интервальные тренировки с акцентом на выносливость и силу.

2. Сколько стоит участие в занятиях Flywheel?
Цены варьируются в зависимости от города и типа абонемента. Обычно предлагаются разовые занятия, пакеты на несколько классов и месячные подписки. В среднем одно посещение обходится в 25-35 долларов, а абонементы делают занятия выгоднее.

3. Что лучше — традиционный велокласс или Flywheel?
Разница в контроле и мотивации. В традиционном классе результат оценивается субъективно, а в Flywheel всё измеряется данными. Кроме того, соревновательный элемент помогает не терять интерес, а персонализированные рекомендации делают процесс безопасным и эффективным.

Перспективы цифрового фитнеса

История Flywheel - пример того, как технологии меняют привычный фитнес. В то время как многие студии ограничиваются музыкой и харизмой инструктора, эта сеть делает ставку на измеримость и прозрачность. Рынок спортивных технологий растёт: от смарт-часов до интерактивных тренажёров, и Flywheel уверенно занимает в нём своё место.

Появление подобных проектов показывает, что тренировки становятся не просто физическим процессом, а цифровым опытом. Люди всё чаще ищут баланс между удобством, мотивацией и результатом — именно это и предлагает концепция Flywheel Sports.

