Ветеринар осматривает кошку
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 22:01

Обувь у двери — и вирус уже в доме: кошка спит на диване, а инфекция заходит без спроса

Домашние кошки сохраняют риск заражения инфекциями — Le Figaro

Домашняя кошка кажется полностью защищённой от внешнего мира, но это ощущение безопасности обманчиво. Даже если питомец никогда не выходит за порог квартиры, он всё равно остаётся уязвимым перед инфекциями. Опасность может прийти оттуда, откуда её не ждут, — вместе с обувью, одеждой или обычными бытовыми контактами. Именно поэтому вопрос вакцинации "квартирных" кошек остаётся актуальным. Об этом сообщает Le Figaro.

Почему квартира — не изолированное пространство

Жильё не является стерильной средой, даже если в нём идеальный порядок. Вирусы и бактерии способны долго сохраняться на поверхностях и легко переносятся человеком. Достаточно пройтись по лестничной клетке, зайти в лифт или встретиться с соседом, у которого есть больное животное, чтобы принести инфекцию домой — в том числе на обуви. Домашняя кошка может заразиться, даже не контактируя напрямую с другими животными.

В многоквартирных домах риск возрастает: общие зоны, коврики у дверей и визиты гостей становятся потенциальными источниками патогенов. Особенно это касается случаев, когда знакомые или родственники содержат непривитых питомцев и могут принести инфекцию после контакта с больной кошкой.

Зачем вакцинировать кошку, которая не гуляет

Вакцинация остаётся одним из самых надёжных способов защиты от заболеваний, передающихся косвенным путём. Среди наиболее распространённых угроз — кошачий насморк и панлейкопения. Эти инфекции отличаются высокой заразностью и могут протекать тяжело.

Панлейкопения часто сопровождается обезвоживанием, рвотой и резким снижением иммунитета. Кошачий насморк напоминает грипп, но нередко приводит к язвам, дыхательным осложнениям и длительным последствиям для здоровья. Лечение таких болезней требует времени и ресурсов, тогда как вакцинация позволяет значительно снизить риск тяжёлого течения.

Ситуации, о которых редко задумываются

Даже если сейчас кошка живёт исключительно дома, это может измениться. Переезд, временное размещение в гостинице для животных, посещение родственников или экстренное пребывание в приюте — всё это реальные сценарии. В подобных условиях непривитый питомец оказывается без защиты перед инфекциями, с которыми раньше не сталкивался.

Какие прививки считаются базовыми

Ветеринары рекомендуют начинать с базовой схемы: вакцинация против панлейкопении и кошачьего насморка. Эти заболевания распространены повсеместно, включая города. Дополнительные прививки назначаются в зависимости от образа жизни животного. Вакцина от лейкоза актуальна, если возможны контакты с другими кошками. Прививка от бешенства обязательна при поездках за границу.

Если в окружении есть животные со слабым иммунитетом или кошка может временно находиться вне дома, вакцинация становится особенно важной мерой профилактики. Регулярные прививки — это не избыточная предосторожность, а способ обеспечить питомцу стабильную защиту на долгие годы. Ежегодный визит к ветеринару помогает своевременно обновлять иммунитет и снижает риск серьёзных заболеваний, лечение которых обходится значительно дороже и тяжелее для животного.

