Кошка чешется
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 3:34

Блохи прыгают с высоты до 30 см и путешествуют на ваших штанах: домашняя кошка не в безопасности

Многие владельцы уверены: если кошка никогда не выходит за порог квартиры, то и паразиты ей не грозят. Такое убеждение кажется логичным, но на практике оно часто оказывается ошибочным. Даже полностью домашняя мурлыка может столкнуться с блохами, несмотря на стерильность быта. Об этом сообщает animals. moe-online.ru.

Домашняя кошка и блохи — миф или реальность

Блохи — проблема не только уличных животных. Эти паразиты легко находят путь и к тем кошкам, которые всю жизнь проводят в квартире. Ухоженный внешний вид и отсутствие прогулок не дают стопроцентной защиты. Причина проста: блохи не обязаны попадать в дом вместе с питомцем — зачастую их приносят сами люди, даже если речь идёт о полностью домашней кошке.

Кто такие блохи и чем они опасны

Блоха — крошечное кровососущее насекомое размером всего несколько миллиметров. У неё нет крыльев, зато есть мощные задние лапы, позволяющие далеко и высоко прыгать. Тело блохи сплющено и покрыто щетинками, благодаря которым она прочно удерживается в шерсти животного и почти не раздавливается.

Укусы этих паразитов вызывают сильный зуд и раздражение кожи. Кошка начинает активно чесаться, может появиться беспокойство и ухудшение общего состояния. Но дискомфорт — лишь часть проблемы.

Как блохи попадают в квартиру

Даже если кошка не контактирует с другими животными, источником заражения легко становится человек. Достаточно погладить бездомного кота на улице или постоять рядом с ним — паразиты могут перебраться на одежду. Вернувшись домой, вы сами становитесь для них "транспортом".

Ещё один путь — обувь. Яйца блох нередко остаются в траве, на газонах, в подъездах и подвалах. Летом достаточно пройтись по двору, чтобы принести их в квартиру. Кроме того, переносчиками блох могут быть мыши, которые обитают в сырых подвалах и иногда проникают в дома, что повышает риск паразитарных инфекций.

Чем заражение грозит кошке и человеку

Блохи опасны не только укусами. Они могут стать причиной серьёзных заболеваний. Среди возможных последствий — гельминтоз, дерматиты, аллергические реакции, кишечные инфекции, гепатит и микоплазмоз. Постоянный зуд ослабляет животное и снижает качество его жизни.

В зоне риска находится и человек. Блохи способны кусать людей, вызывая болезненные укусы, отёки и аллергические реакции. Особенно чувствительны к ним дети и люди с ослабленным иммунитетом.

Почему профилактика важна всегда

Даже самый чистоплотный и полностью домашний кот нуждается в защите от паразитов. Профилактические средства помогают предотвратить заражение и избежать серьёзных последствий. Подобрать подходящий препарат — капли, ошейник или другое средство — лучше совместно с ветеринаром, учитывая возраст, вес и состояние здоровья питомца.

Регулярная защита — это не признак излишней тревожности, а забота о здоровье кошки и спокойствии всей семьи.

Автор Марина Черкасова
Марина Черкасова — ветеринарный хирург (СПбГАВМ), эксперт по зоогигиене со стажем 12 лет. Специалист по диетологии, вакцинации и адаптации питомцев.
Редактор Алина Семёнова
Алина Семёнова — журналист, корреспондент новостной службы Ньюсинфо

