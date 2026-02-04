Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Комнатные растения у окна
Комнатные растения у окна
© NewsInfo.Ru by Наталья Полетаева is licensed under public domain
Главная / Садоводство
Наталья Полетаева Опубликована 04.02.2026 в 18:04

Цветы в доме создают иллюзию свежести: воздух продолжает задыхаться даже среди зелени

Комнатные растения нередко считают универсальным способом улучшить микроклимат в квартире, однако их реальные возможности часто переоцениваются. Один цветок не способен заметно изменить качество воздуха, если не учитывать условия жилья и окружающую среду. Об этом сообщает EcoSever со ссылкой на владелицу группы компаний "Королевские оранжереи" Ирину Роговцеву.

Эксперт подчёркивает, что практически все зелёные растения выделяют кислород, но эффект от этого процесса зависит не от модных названий, а от целого набора факторов. Среди них — площадь помещения, этаж, уровень естественной вентиляции и расположение дома. Популярные утверждения о "чудо-растениях", которые якобы очищают воздух сами по себе, часто вырваны из научного контекста и плохо применимы к реальным условиям городской квартиры.

Почему растения работают по-разному

По словам Роговцевой, среда вокруг жилья напрямую влияет на показатели качества воздуха. Квартиры, расположенные рядом с автозаправками, зонами ремонта или интенсивным движением, изначально находятся в более сложных условиях. При этом на первых этажах рядом с зелёными насаждениями и на высоких этажах формируется разный микроклимат.

"Понятно, что находясь над автозаправочной станцией или над ремонтом автомобилей или в квартире на двадцатом этаже или на первом этаже, где есть зеленые насаждения с улицы, будут разные показатели очищения воздуха растениями", — пояснила Ирина Роговцева.

Эксперт также отмечает, что без регулярного притока свежего воздуха даже большое количество растений не даст выраженного эффекта. Растения могут лишь дополнять систему проветривания, но не заменять её полностью.

Какие растения дают практический эффект

При оценке пользы комнатных растений, по словам специалиста, важно учитывать объём помещения и привычки жильцов. Покупка одного растения, даже популярной сансевиерии, редко приводит к заметным изменениям показателей микроклимата. Существенный эффект возможен только при комплексном подходе и правильном размещении зелени.

Среди комнатных растений Роговцева выделяет хлорофитум как наиболее эффективный вариант для дома. Он лучше других справляется с очисткой воздуха и подходит для помещений с повышенной нагрузкой. Эксперт отмечает, что хлорофитум можно размещать на кухне, где он способен снижать неприятные запахи, в том числе после пригорания пищи.

Автор Наталья Полетаева
Наталья Полетаева — агроном (КГСХА) с 20-летним стажем. Эксперт по защите растений, декоративному садоводству и ландшафтному проектированию.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Смородина выглядит здоровой, а вредитель уже внутри: как перехватить щитовку весной сегодня в 13:04

Ученый агроном-плодоовощевод Елизавета Тихонова рассказала NewsInfo, как бороться с щитовкой на садовых кустарниках ранней весной.

Читать полностью » Обрезала в феврале — летом не узнала сад: приём, который даёт больше ягод и плодов сегодня в 12:28

Февраль — месяц, когда сад готовится к сезону. Узнайте, как правильно обрезать яблоки, чернику и виноград, чтобы они подарили щедрый урожай.

Читать полностью » Растения в горшках чахли — добавила простой кухонный настой и удивилась результату сегодня в 11:29

Банановую кожуру можно настоять на уксусе и получить простую подкормку: она извлекает полезные минералы и помогает подкислить почву для ряда растений.

Читать полностью » Фикус переживёт переезды и ремонты: почему его называют самым сегодня в 3:07

Фикусы объявили фаворитами 2026 года: они эффектно выглядят, подходят для дома и при правильном свете и поливе годами остаются здоровыми и красивыми.

Читать полностью » Семена могут принести болезнь в грунт — один шаг перед посевом решает половину проблем вчера в 19:03

Болезни могут попасть на грядку еще до всходов — вместе с семенами. Какие методы обеззараживания работают и когда обработка только вредит.

Читать полностью » Зимой дерево выдаёт болезнь без листьев — 3 признака видно сразу, если знать куда смотреть вчера в 17:31

Зимой деревья становятся нагляднее: расскажем, какие признаки болезней проще заметить без листвы и как заранее спланировать обрезку и уход.

Читать полностью » Навоз не спасет: чем на самом деле подкармливать сад весной вчера в 15:25

Агроном Елизавета Тихонова рассказала NewsInfo, какие препараты садоводу важно использовать весной в первую очередь.

Читать полностью » На грядках вырос “сорняк”, а это портулак — одни едят, другие годами не могут вывести вчера в 6:54

Портулак огородный называют и суперфудом, и сорняком-агрессором. Разбираемся, чем он полезен, как его выращивать и выводить с грядок.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Маленькая кухня стала удобнее — пришлось нарушить правило, которое навязывали годами
Туризм
Туристов "разводят" чаще всего здесь — простая ошибка стоит денег уже в первый день отпуска
Недвижимость
Эффект люкс включается автоматически: как сэкономить на ремонте и не выдать бедный бюджет
Авто и мото
Идеальный кузов и чистый салон вводят в заблуждение: импортные машины скрывают проблемы
Красота и здоровье
Привычка сдерживать гнев кажется безопасной, но психика отвечает иначе — последствия приходят позже
Красота и здоровье
Худеют килограммы — уходит зрение: модный укол для стройности обрастает тревожными последствиями
Красота и здоровье
Шея каменеет, спина ноет, а причина не в возрасте: привычки сжимают тело в тисках каждый день
Красота и здоровье
Кашель живёт своей жизнью после ОРВИ: организм подаёт знак, который многие списывают на остатки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet