Цветы в доме создают иллюзию свежести: воздух продолжает задыхаться даже среди зелени

Комнатные растения нередко считают универсальным способом улучшить микроклимат в квартире, однако их реальные возможности часто переоцениваются. Один цветок не способен заметно изменить качество воздуха, если не учитывать условия жилья и окружающую среду. Об этом сообщает EcoSever со ссылкой на владелицу группы компаний "Королевские оранжереи" Ирину Роговцеву.

Эксперт подчёркивает, что практически все зелёные растения выделяют кислород, но эффект от этого процесса зависит не от модных названий, а от целого набора факторов. Среди них — площадь помещения, этаж, уровень естественной вентиляции и расположение дома. Популярные утверждения о "чудо-растениях", которые якобы очищают воздух сами по себе, часто вырваны из научного контекста и плохо применимы к реальным условиям городской квартиры.

Почему растения работают по-разному

По словам Роговцевой, среда вокруг жилья напрямую влияет на показатели качества воздуха. Квартиры, расположенные рядом с автозаправками, зонами ремонта или интенсивным движением, изначально находятся в более сложных условиях. При этом на первых этажах рядом с зелёными насаждениями и на высоких этажах формируется разный микроклимат.

"Понятно, что находясь над автозаправочной станцией или над ремонтом автомобилей или в квартире на двадцатом этаже или на первом этаже, где есть зеленые насаждения с улицы, будут разные показатели очищения воздуха растениями", — пояснила Ирина Роговцева.

Эксперт также отмечает, что без регулярного притока свежего воздуха даже большое количество растений не даст выраженного эффекта. Растения могут лишь дополнять систему проветривания, но не заменять её полностью.

Какие растения дают практический эффект

При оценке пользы комнатных растений, по словам специалиста, важно учитывать объём помещения и привычки жильцов. Покупка одного растения, даже популярной сансевиерии, редко приводит к заметным изменениям показателей микроклимата. Существенный эффект возможен только при комплексном подходе и правильном размещении зелени.

Среди комнатных растений Роговцева выделяет хлорофитум как наиболее эффективный вариант для дома. Он лучше других справляется с очисткой воздуха и подходит для помещений с повышенной нагрузкой. Эксперт отмечает, что хлорофитум можно размещать на кухне, где он способен снижать неприятные запахи, в том числе после пригорания пищи.