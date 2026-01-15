Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Комнатные растения
Комнатные растения
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Иван Трухин Опубликована сегодня в 14:32

Комнатные растения против скрытых ядов в доме — результат эксперимента заставляет насторожиться

Комнатные растения поглощают часть бытовых загрязнителей — Futura Sciences

Комнатные растения всё чаще называют тихими помощниками в борьбе за чистый воздух, но вокруг их реальной пользы до сих пор идут споры. Внутри квартир мы проводим большую часть времени, не всегда задумываясь, чем именно дышим. При этом источники загрязнений находятся буквально в каждом помещении. Об этом сообщает издание Futura Sciences.

Чем загрязняется воздух в жилых помещениях

Воздух в доме редко бывает нейтральным. Формальдегид, бензол, толуол, ксилол и другие летучие соединения годами выделяются из мебели, отделочных материалов, красок, бытовой химии, косметики и чистящих средств. Эти вещества могут накапливаться незаметно, не имея выраженного запаха, но при этом влиять на организм. Специалисты связывают их воздействие с аллергическими реакциями, нарушениями дыхания, ощущением хронической усталости и снижением общего тонуса.

Ситуацию усугубляет отопительный сезон. Радиаторы и обогреватели резко снижают влажность, делая воздух более сухим и раздражающим. Зимой этот фактор становится особенно заметным и усиливает действие загрязняющих примесей, что подробно разбирается в материале про влажность воздуха зимой.

Почему растения не заменяют проветривание

Идея "очищающих" растений опирается на научные эксперименты, где было показано, что листья и корни способны поглощать часть вредных веществ. Однако условия лабораторий далеки от реальной квартиры. Объёмы воздуха, приток новых загрязнителей и количество растений в доме делают этот эффект минимальным.

"Аргумент "обеззараживающие растения" не подтверждён с научной точки зрения с учётом уровней загрязнения, обычно встречающихся в домах, и новых научных данных", — отмечается в материалах Агентства по охране окружающей среды и энергетическому контролю.

В агентстве подчёркивают, что ключевую роль играет профилактика. Регулярное проветривание, исправная вентиляция, обслуживание отопительных приборов и ограничение агрессивной бытовой химии дают более заметный результат. Даже кратковременное открывание окон ежедневно помогает обновлять воздух и снижать концентрацию вредных соединений.

Зелёный бонус для дома и самочувствия

При этом комнатные растения остаются важной частью комфортного интерьера. Они не являются полноценным фильтром, но могут дополнять другие меры, слегка повышая влажность и улучшая визуальное восприятие пространства. Для городских квартир особенно подходят неприхотливые комнатные растения, которые легко переносят сухой воздух и не требуют сложного ухода.

Кроме физического эффекта, растения положительно влияют на эмоциональное состояние. Зелёные акценты снижают уровень стресса и помогают воспринимать дом как место восстановления. В сочетании с регулярным проветриванием и контролем источников загрязнения они формируют более здоровый и приятный микроклимат без завышенных ожиданий.

Автор Иван Трухин
Иван Трухин — ученый-агроном (Вятский ГАТУ) с 35-летним стажем. Эксперт по защите растений, селекции плодово-ягодных культур и почвоведению.

