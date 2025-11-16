Бали по цене бюджетной Турции — я нашел два идеальных острова, куда ещё не летают туристы

В последние годы российские туристы стали активно исследовать новые направления в Индонезии, расширяя свои горизонты за пределы популярного Бали. По словам Дмитрия Арутюнова, генерального директора "Арт-тур", в интервью для НСН, Индонезия стала более привлекательной для россиян на фоне сложности поездок в Европу.

Индонезия: новые горизонты для российских туристов

Азиатские направления становятся всё более популярными среди россиян, так как Европа усложнила визовые процедуры, а Азия предлагает более доступные и простые маршруты. Индонезия, с её разнообразием островов и нетронутой природой, привлекает путешественников, которые раньше ограничивались только Бали.

Прямые рейсы на Бали сыграли важную роль в росте интереса к Индонезии. В настоящее время "Аэрофлот" единственная компания, которая выполняет прямые рейсы на Бали, что сделало этот остров более доступным для россиян. Однако, даже если прямые рейсы ограничены, туристы не теряются, предпочитая туры с пересадками, которые обходятся значительно дешевле. Стоимость таких туров порой на 30% дешевле, чем путешествия в популярные направления, такие как Шри-Ланка или Вьетнам.

Остров Ява и Калимантан: новые маршруты для путешественников

Ява и Калимантан - два острова, которые россияне начинают открывать для себя. Эти острова не так известны, как Бали, но их нетронутая природа, исторические памятники и уникальные пейзажи делают их привлекательными для тех, кто ищет больше, чем просто пляжный отдых.

Ява привлекает туристов своим богатым культурным наследием, историческими памятниками, а Калимантан известен своими джунглями и возможностями для экотуризма. Оба острова предлагают уникальные путешествия, где можно не только отдыхать, но и изучать культуру и природу.

Почему Азия в тренде

На фоне ограничений и визовых трудностей в Европу, Азия стала всё более привлекательным направлением. Как отметил Арутюнов, "почему заморачиваться с визами, если можно легко поехать в дружелюбную Азию, ту же Индонезию". Спрос на туры в Индонезию растет быстрее, чем на туры в Таиланд и Китай, что подтверждает растущий интерес к азиатским направлениям.

Прямые рейсы на Бали и сезонные колебания цен

"Аэрофлот" возобновил прямые рейсы на Бали в сентябре 2024 года, после перерыва, вызванного пандемией. Тем не менее, стоимость поездок на Бали под Новый год традиционно возрастает на 25-30%, несмотря на сезон дождей. Летом, когда на Бали прекрасный сезон, и в странах Ближнего Востока слишком жарко, перевозчики предлагают более выгодные тарифы, что делает перелеты с пересадками выгодными.

Однако прямой рейс всегда будет немного дороже, что также важно учитывать при планировании путешествий.

Советы для путешественников

Планируйте заранее. Если вы хотите посетить Бали в сезон дождей, ожидайте небольшой дождик, но в целом на острове часто бывает сухо. Подготовьтесь к небольшому повышению цен на Новый год. Используйте рейсы с пересадками. Они могут быть значительно дешевле и не всегда уступают прямым рейсам по времени в пути. Открывайте новые острова. Ява и Калимантан — отличные альтернативы Бали, где можно насладиться природой и культурой в более спокойной атмосфере.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Пренебрегать возможностью путешествовать через пересадки, чтобы сэкономить.

Последствие: Потери в стоимости билетов, если выбрать только прямой рейс.

Альтернатива: Рассмотрите рейсы с пересадками, которые могут быть дешевле на 30%. Ошибка: Ожидание, что отдых на Бали всегда будет дешевым в сезон.

Последствие: Высокие цены на Новый год могут сильно повлиять на бюджет.

Альтернатива: Планируйте поездки в межсезонье, когда цены ниже. Ошибка: Пренебрегать визовыми требованиями.

Последствие: Проблемы с визами при посещении других стран Азии.

Альтернатива: Индонезия предлагает простоту поездки, так что выбирайте её как альтернативу сложным визовым вопросам в Европу.

Таблица "Плюсы и минусы туризма в Индонезии"

Параметры Плюсы Минусы Доступность Прямые рейсы на Бали, доступность с пересадками Прямой рейс может быть дороже на 25-30% Новые направления Ява и Калимантан — прекрасные экотуристические маршруты Меньше информации о других островах Стоимость Перелеты с пересадками на 30% дешевле, чем прямые Сезонные колебания цен

А что если…

Что если вы решите исследовать не только Бали, но и другие острова Индонезии? Ява и Калимантан — это отличные направления для тех, кто ищет экотуризм и отдых вдали от массового туризма.

FAQ

Какую Индонезию выбирают туристы из России?

Помимо Бали, россияне начинают активно исследовать острова Ява и Калимантан, которые предлагают разнообразие природы и культурных достопримечательностей. Сколько стоит поездка на Бали с пересадкой?

Стоимость туров с пересадками на Бали может быть на 30% дешевле прямых рейсов, что делает их привлекательными для туристов. Почему Азия стала популярной среди россиян?

Азия стала популярной из-за простоты визовых процедур и удобных перелетов, а Индонезия — это страна, которая теперь предлагает не только пляжный отдых, но и экотуризм.

Мифы и правда

Миф : Индонезия — это только пляжный отдых.

Правда : Индонезия — это не только Бали, но и острова Ява и Калимантан, которые идеально подходят для любителей экотуризма.

Миф: Бали всегда дорогое направление.

Правда: Существуют более доступные маршруты с пересадками, которые делают отдых на Бали дешевле на 30%.

Интересные факты

Индонезия становится популярной не только благодаря Бали, но и другим уникальным островам, таким как Ява и Калимантан. Прямые рейсы на Бали от "Аэрофлота" восстановлены после пандемии, что привлекло еще больше туристов. Индонезия предлагает туристам простоту поездки, в отличие от Европы, где визовые ограничения могут затруднить путешествия.

Исторический контекст

Индонезия с её уникальной природой и культурой всегда привлекала путешественников, и в последние годы стала доступна для российского рынка благодаря прямым рейсам и улучшенной инфраструктуре для туристов.