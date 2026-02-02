Ар-деко в Индии изменился до неузнаваемости — тропическая версия удивляет с первого взгляда

Ар-деко пришёл в Индию в 1930-х и особенно ярко расцвёл в Мумбаи: архитекторы и предприниматели привезли из Европы моду на изгибы, геометрию и цвет, а затем "перевели" стиль на местный климат и символику. Так появился "Indo Deco" — ар-деко с тропическими решениями вроде изогнутых балконов и солнцезащитных навесов-чаджа, а также с индийскими мотивами в орнаментах. Стиль быстро вышел за рамки кинотеатров и стал языком офисов, домов и городской коммерции. Об этом пишет Lonely Planet.

Почему индийский ар-деко выглядит иначе

Индийская версия ар-деко не просто повторяет европейскую — она приспосабливается к жаре, влажности и прибрежной эстетике. Отсюда "морские" намёки: иллюминаторы, волны, мотивы восхода, решётки и окна с ритмичной графикой. Вместе с новым материалом эпохи — железобетоном — это дало лёгкость формам и свободу декора. При этом в деталях часто читаются местные смыслы: например, в Пуне на здании Суганди встречаются лотос и свастика как индийский духовный символ.

Где искать "Indo Deco" в поездке

Мумбаи

Это главная витрина стиля: здания тянутся вдоль Marine Drive и в зоне между Oval Maidan и морем. Здесь же — узнаваемые жилые "лайнеры" и легендарные кинотеатры с неоном, а ориентироваться помогают карты и экскурсии Art Deco Mumbai Trust. По оценке траста, в городе сохранилось более 1500 зданий ар-деко, часть из них под охраной, а часть — уязвима и исчезает.

Дели и Калькутта

В Дели исследователи картографировали столичные образцы — от All India Radio до кинотеатров с характерными фасадами, а заодно можно "пожить в деко", выбрав отель с отсылками к стилю. В Калькутте ар-деко особенно заметен в кино-наследии и в кварталах с домами, где вертикали и обтекаемые линии задают ритм улицам; часть объектов сейчас получает обновление.

Гоа, Раджастхан, Лакхнау и Юг Индии

Гоа обычно ассоциируют с пляжами и португальской архитектурой, но в Панаджи энтузиасты водят по деко-локациям и показывают площадь с мотивами факелов, шевронов и "зиккуратной" геометрии. В Раджастхане стиль проявляется и в дворцах-гибридах, и в кинотеатрах с интерьерами "как дворец", а в Лакхнау исследователи фиксируют сотни зданий и собирают маршруты по городу. На юге — Бангалор, Ченнаи, Керала и Хайдарабад — ар-деко часто переплетается с местной традицией и морскими образами, а иногда раскрывается неожиданно: в мечети, гимназии или старом кинотеатре.