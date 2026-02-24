Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Почему не худеют на правильном питании
Александр Соколов Опубликована сегодня в 14:48

Диета по шаблону бьёт по почкам: почему универсальные рационы питания не работают для всех

Создание гармоничного рациона питания требует глубокого понимания биохимии организма и его взаимодействия с ежедневными энергетическими затратами. По мнению экспертов, универсальные диетические протоколы не могут быть эффективны для всех, так как они не учитывают индивидуальный метаболизм и специфику профессиональной деятельности. Оптимальный план питания должен базироваться на текущем состоянии здоровья, уровне физической активности и даже графике сна. Об этом сообщает MosTimes.

Важнейшим условием безопасного снижения веса остается грамотный расчет дефицита калорий, при котором организм получает достаточно нутриентов для поддержания базовых функций. Согласно заявлению доктора медицинских наук Анны Гончаровой, необходимо использовать математические формулы для определения калоража блюд, соответствующих "идеальному весу" конкретного человека. Специалист подчеркнула, что современные онлайн-калькуляторы и приложения являются лишь вспомогательными инструментами.

"В этом должен помочь специалист, который учтет ваши индивидуальные особенности, ритм жизни и сопутствующие заболевания. К примеру, образ жизни школьного учителя отличается от образа жизни диджея и отличается от тех, кто работает, например, сутки через двое или два дня через два", — отметила Анна Гончарова.

Самостоятельные эксперименты с продуктами-суперфудами могут спровоцировать обострение скрытых патологий, таких как желчнокаменная болезнь или хронический панкреатит. Как уточнила Гончарова, даже полезные орехи или сухофрукты имеют серьезные противопоказания при наличии эрозий в желудке или аллергических реакций. Антропологический подход к питанию подразумевает, что рацион должен быть не просто набором цифр, а сбалансированным источником энергии, адаптированным под социальные и биологические ритмы. Консультация с врачом перед радикальной сменой диеты является критически важным этапом для сохранения здоровья.

Александр Соколов — диетолог, мед. образование, опыт 15 лет. Эксперт в нутрициологии, лечебном питании и профилактике метаболических нарушений.
