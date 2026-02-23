Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Subham9423 is licensed under CC BY-SA 4.0
Андрей Волков Опубликована сегодня в 9:51

Храмы Индии поражают масштабом — за фасадом скрывается больше, чем кажется

Индия умеет поражать не только масштабом, но и тем, как здесь переплетаются вера, история и архитектура. В одной поездке можно увидеть сияющие святыни, древние руины, монастыри на горных склонах и комплексы, где ритуалы идут с рассвета до ночи. Именно поэтому маршрут по храмам легко превращается в отдельное приключение. Об этом пишут редакторы Lonely Planet.

Что важно знать перед визитом

Священные места в Индии бывают разными: одни сохраняются как исторические памятники, другие остаются действующими центрами поклонения. Правила входа могут отличаться даже в пределах одного города: где-то попросят снять обувь, где-то — прикрыть голову, плечи или ноги, а иногда — оставить камеры, телефоны, еду и кожаные вещи в специальных местах хранения. Обычно рядом есть гардероб, стойка для обуви или шкафчики за небольшую плату, поэтому лучше заранее подготовиться и не спорить с требованиями на входе.

Храмы, куда едут за впечатлением

Южная Индия раскрывается через Минакши Амман в Мадурае: это комплекс XVII века с 12 высокими гопурамами, густо покрытыми резьбой и статуями. Совсем другой эффект дают храмы Кхаджурахо в Мадхья-Прадеше — их знаменитая резьба, созданная при династии Чандела примерно между 950 и 1050 годами, сделала этот ансамбль одним из самых обсуждаемых в стране и объектом ЮНЕСКО.

За атмосферой живой веры часто едут в Золотой храм Амритсара — главную гурдвару сикхов, расположенную среди священного водоёма Амрит Саровар. Рядом находится Гуру-ка-Лангар, где круглосуточно подают бесплатную еду, и участие в этой традиции помогает понять, как устроено место изнутри.

Места, где ощущается многоголосие традиций

Суфийская Индия раскрывается в дарге Хваджа Муин-уд-дин Чишти в Аджмере: сюда приходят молиться, слушать каввали и приносить подношения, а немусульманским гостям важно соблюдать правила — снять обувь и прикрыть голову. Буддийский пласт особенно заметен в Ладакхе: утренние молитвы в Тикси Гомпе начинаются летом около 6 утра и длятся примерно два часа, с пением, мантрами и ритуальными инструментами.

К древней символике ведёт Солнечный храм Конарка в Одише, тоже объект ЮНЕСКО: его образ каменной колесницы связан с Сурьей, богом солнца. А ощущение "бывшей столицы" дарит Хампи в Карнатаке — ландшафт руин Виджаяанагара и действующий храм Вирупакша создают редкое чувство масштабного прошлого.

Пещеры, мечеть и мраморная филигрань

За древней историей едут в Аджанту и Эллору недалеко от Аурангабада: в Аджанте — буддийские пещеры и фрески (200-500 годы н. э.), в Эллоре — огромный комплекс с храмом Кайлаш (Кайласа), крупнейшей монолитной скульптурой в мире. В Дели выделяется Джама Масджид, построенная в 1644–1658 годах и вмещающая до 25 000 человек; туристам важно помнить о закрытии на молитву с полудня до 13:30 и требованиях к одежде. В Бодхгае находится храм Махабодхи — место, связанное с просветлением Будды, с башней около 50 м и множеством монастырей вокруг.

Автор Андрей Волков
Андрей Волков — эксперт по международному туризму (СПбГЭУ), опыт 20+ лет. Специалист по устойчивому развитию территорий и аналитике туриндустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

