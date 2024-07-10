Визит премьера Индии Нарендры Моди в Москву подтвердило, что Нью-Дели рассматривает Россию в качестве своего стратегического союзника, не менее значимого, чем США, высказал мнение заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко.
В ходе выступления на мероприятии клуба "Валдай" он отметил, что визит Нарендры Моди подтвердил позицию Индии о приоритетных отношениях с Россией и о перспективах сотрудничества в различных сферах, включая энергетику.
Руденко также добавил, что в результате этого визита будут приняты конкретные решения, способствующие развитию взаимодействия между двумя странами, в том числе в экономической области.
Фото: kremlin. ru/Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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