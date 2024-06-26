Весной текущего года Индия впервые отправила на территорию России алюминий. Исследование данных индийской таможни было проведено РИА Новости.
Весной текущего года государство Южной Азии, расположенное в бассейне Индийского океана, поставило такой лёгкий парамагнитный металл серебристо-белого цвета как алюминий. При этом сообщается, что Россия занимает второе место по экспорту этого элемента. В конце прошлого года было подсчитано, что страна отправила данный метал практически на 7 миллиардов рублей.
К середине весны этого года количество отправленного металла на территорию Российской Федерации уже составлял почти 45 тысяч тонн. Такое число алюминия обошлось РФ практически в 17 миллионов рублей. Как сообщается, такая поставка была осуществлена впервые за 15 лет. Однако данных о перевозке металла до 2009 года отсутствуют.
Такие внезапные поставки металла со стороны государства Южной Азии объясняется трудностями его приобретения на рынке, действующего внутри страны, сообщил эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов для РИА Новости. Он объяснил, что многие российские предприятия, деятельность которых основывается на алюминии, связаны с российской алюминиевой организацией "Русал", считающейся одной из самых больших в мире изготовителей первичного алюминия и глинозёма. Даже невзирая на сложности перевозок, покупка данного металла в иностранных странах в большинстве случаев в государствах Азии помогает им уменьшить зависимость от сбытовой политики изготовителей РФ.
Фото: Flickr / uc_rusal_photo_gallery (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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