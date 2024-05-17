Индийская делегация направит своего представителя на следующее заседание Совета министров иностранных дел государств-участников Шанхайской Конференции по взаимодействию, которое пройдет в столице Казахстана 21 мая, по информации официального представителя Министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвала.
На пресс-конференции было отмечено, что Дамму Рави, секретарь по вопросам экономических связей в Министерстве иностранных дел Индии, совершит визит в Астану 20-21 мая. На заседании Совета министров иностранных дел государств-участников Шанхайской Конференции по взаимодействию 21 мая он будет представлять правительство Индии.
Джайсвал подчеркнул, что на встрече будут обсуждаться подготовка к предстоящему саммиту глав государств-участников ШОС, а также актуальные вопросы сотрудничества и обсуждение региональных и глобальных событий, важных для всех стран-участников.
Ожидается, что во время визита представитель Индии также встретится со своими коллегами из других государств-участников ШОС и высокопоставленными чиновниками правительства Казахстана.
Казахстан занимает председательство в Шанхайской Конференции по взаимодействию в 2023–2024 годах. Саммит глав государств-участников организации запланирован в Астане на 3-4 июля.
Фото: kremlin.ru/kremlin.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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