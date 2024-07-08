Глава правительства Индии Нарендра Моди поделился в социальных сетях своими ожиданиями от предстоящих переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Индийский премьер выразил уверенность, что встреча, запланированная на вторник, послужит дальнейшему укреплению дружественных отношений между двумя странами.

Моди не преминул выразить признательность российскому лидеру за гостеприимство, оказанное ему в резиденции Ново-Огарево.

В подтверждение своих слов он опубликовал совместную фотографию с Путиным.

Индийский премьер-министр особо подчеркнул свое нетерпение в ожидании предстоящих переговоров. Он выразил уверенность, что эта встреча станет важным шагом в дальнейшем развитии и укреплении дружбы между Индией и Россией.

Примечательно, что свое сообщение Моди опубликовал на русском языке, что можно расценить как жест уважения к стране-партнеру.

Стоит отметить, что официальный визит индийского премьера в Россию начался в понедельник. Основные российско-индийские переговоры запланированы на вторник.

Этот визит и предстоящие переговоры свидетельствуют о продолжающемся стратегическом партнерстве между двумя странами и их стремлении к дальнейшему укреплению двусторонних отношений.

Фото: en. kremlin.ru/Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)