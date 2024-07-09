Поездка премьер-министра Индии Нарендры Моди в РФ демонстрирует уменьшение влияния США. Об это сообщает индийский аналитик С.Л. Кантан в китайской газете Global Times, информирует РИА Новости.

Аналитик объяснил, что США, чтобы иметь главенствующее положение, действовали по принципу "разделяй и властвуй". Однако он отмечает, что это давало хороший результат, когда государство было мощнее и богаче других. Кантан заявил, что это влияние, которое когда-то было у США, уменьшается, и при чём довольно быстро. По словам индийского аналитика, этому способствуют различного рода геополитические события, а также, несомненно, поездка премьер-министра Индии в Россию, где он пробыл довольно долго. Отмечается, что это был первый визит за последние много лет.

По мнению индийского аналитика, после обострения конфликта на Украине Соединённые Штаты Америки рассчитывали на то, что между столицей России и Индии ухудшатся отношения. Однако этого не произошло, и Индия, наоборот, взаимодействует в Российской Федерацией, улучшая дипломатические отношения. Не стал исключением и обмен товаров и услуг между государствами, который также находится на хорошем уровне.

В столице и единственном федеральном округе Соединённых Штатов Америки стали ещё более недовольные, когда осознали, что Индия собирается придерживаться нейтральной позиции в отношении Украины. Индийский политик Нарендры Моди также заявил о своём неучастии в международной встрече глав государств в Швейцарии.

Кроме того, в Индии активно поддержали замещение доллара США в межнациональных расчётах.

В конце индийский аналитик заявил, что влияние Соединённых Штатов Америки всё больше уменьшается.

Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International license)