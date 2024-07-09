Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили сотрудничество стран.
По словам Лаврова, обсуждалось взаимодействие стран в ООН и группе БРИКС.
Фото: securityconference. org//Koerner /MSC (Creative Commons Attribution 3.0 Germany license)
Представитель ЕК не явился на встречу в Будапеште
В Будапеште во вторник произошел неожиданный инцидент на пресс-конференции по итогам встречи министров по вопросам конкуренции, организованной Венгрией как страной-председателем Совета Евросоюза.
ЕС приостановило финансирование армии Грузии
Информированный источник в Евросоюзе подтвердил информационному агентству РИА Новости о приостановке выделения финансовой помощи вооруженным силам Грузии в размере 30 миллионов евро на 2024 год из средств Европейского фонда мира.
Психолог Леонова: Молодожёнам нужно жить отдельно от родителей
Психолог Алёна Леонова рассказала, почему в российских семьях молодым жить с родителями труднее, чем в кавказских домах.
Нутрициолог Дробышева: широкой кости не существует
Стали известны причины переедания у детей и на что можно заменить вредные продукты. Также оказалось, что широкая кость – это не более чем миф. Об этом NewsInfo.Ru сообщила молекулярный биолог, биохимик, нутрициолог, спортивный диетолог Юлия Дробышева.