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РФ и Индия обсудили взаимодействие в ООН
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РФ и Индия обсудили взаимодействие в ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили сотрудничество стран.

По словам Лаврова, обсуждалось взаимодействие стран в ООН и группе БРИКС.

Фото: securityconference. org//Koerner /MSC (Creative Commons Attribution 3.0 Germany license)

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