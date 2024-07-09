Стали известны причины переедания у детей и на что можно заменить вредные продукты. Также оказалось, что широкая кость – это не более чем миф. Об этом NewsInfo.Ru сообщила молекулярный биолог, биохимик, нутрициолог, спортивный диетолог Юлия Дробышева.