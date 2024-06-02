Из-за невероятной жары в Индии в завершающий день выборов в парламент на избирательных участках погибло не менее 33 сотрудников. Об аномальной погоде и её ужасных последствиях рассказала международная телекомпания в Катаре Al Jazeera со ссылкой на авторитетного деятеля избиркомов.
По словам руководителя в избиркоме, как минимум в одном штате Уттар-Прадеш от высокой температуры воздуха скончалось около 33 человек. Навдип Ринва проинформировал, что семьям, чьи близкие погибли, будет выплачена денежная компенсация. Сумма выплаты будет составлять 1,5 млн рупий ($18 тыс.).
Об одном из случаев Навдип Ринва решил рассказать журналистам. Таким образом, в городе Баллия мужчина, который ждал своей очереди к избирательному участку, почувствовал себя плохо. Спустя время он потерял сознание. Избирателю вызвали скорую помощь и повезли в больницу. По приезде врачи не смогли его спасти.
В городе в южной части штата Уттар-Прадеш Джханси в субботу температура поднялась аж до +46,9 градусов, сообщают эксперты, работающие в метеорологическом учреждении.
В мае жителей Индии уже предупреждали о надвигающейся жаре. Они предупредили, что это может быть опасно для жизни, и люди уже начинают погибать из-за аномально высокой температуры воздуха. Ко всему прочему, в штате Одиша поставили запрет на выход на улицу для всех работников с 11:00 до 15:00. Они объяснили это тем, что в данное время температура достигает предельной точки и становится угрозой для жизни человека. Власти решили, что немаловажным будет на время запретить мыть автомобили водой из шлангов по причине большого расхода ресурса, а также нельзя использовать её в коммерческой деятельности.
Фото: Flickr / M M (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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