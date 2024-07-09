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NDTV: РФ расторгнет контракты со служащими на СВО гражданами Индии
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NDTV: РФ расторгнет контракты со служащими на СВО гражданами Индии

Минобороны России досрочно расторгнет контракты с гражданами Индии, служащими на СВО в составе Вооружённых сил РФ, сообщает индийская телекомания NDTV.

Вопрос об участии индийцев в спецоперации поднял находящийся с визитом в Москве премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По данным NDTV, Россия согласилась разорвать контракты с индийцами и поспособствать их отправке на родину.

В Кремле информацию об увольнении граждан Индии из российских ВС не прокомментировали.

В феврале 2024 года власти Индии сообщили, что пытаются добиться демобилизации и возвращения на родину около 20 граждан, оказавшихся в российской армии. Министр иностранных дел Индии Виная Кватра 5 июля сообщил, что Моди намерен обсудить с Путиным вопрос об увольнении индийцев, ошибочно призванных на службу в российскую армию. По его словам, в российских войсках могут служить от 30 до 40 индийцев. Кватра добавил, что Индия прилагает все усилия по возвращению своих граждан домой, и «Мы из них уже возвращены.

Фото: Управление по печати и информации Президента России (Creative Commons Attribution 4.0).

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