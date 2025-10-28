Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Крыло самолета
Крыло самолета
© freepik.com by jannoon028 is licensed under Public domain
Андрей Волков Опубликована сегодня в 22:26

Виза есть, билеты на руках — а в самолёт не пускают: что случилось с рейсом в Гоа

Визовые проблемы при вылетах в Гоа не подтверждены официально — данные TourDom.ru

Сбой с индийскими визами или слух? Что произошло с рейсом из Новосибирска в Гоа

В профессиональном сообществе турагентов "Курилка ТурДома" появилось сообщение, что группа из 26 туристов якобы не смогла вылететь из Новосибирска в Гоа из-за неготовых виз. Информация быстро разошлась по чатам и профильным каналам, вызвав беспокойство у коллег и клиентов. Однако проверить её достоверность оказалось непросто: официальных подтверждений нет, а туроператоры говорят, что никаких сбоев в оформлении индийских виз сейчас не наблюдается.

Как появилась информация о визовом сбое

Сообщение о неудавшейся поездке в Гоа разместила одна из участниц "Курилки ТурДома". Она уточнила, что среди пострадавших её клиентов нет, а сведения почерпнула "из другого закрытого чата". Других подтверждений — ни фото, ни официальных заявлений, ни сообщений от турфирм или авиакомпаний — опубликовано не было.

Корреспондент TourDom. ru попытался проверить эту информацию, но в открытых источниках и через представителей туроператоров инцидент подтвердить не удалось.

Позиция туроператоров: "Никаких проблем нет"

Крупные компании, работающие с Индией, заявляют, что оформление виз идёт в штатном режиме.

"Сейчас, как и ранее, 99% туристов оформляют электронные визы. Никаких проблем с их оформлением нет. Крайний срок подачи документов — 4 рабочих дня до вылета", — прокомментировали в Coral Travel.

В компании добавили, что индийские власти стабилизировали работу сервиса e-Visa ещё в конце прошлого года, и с тех пор серьёзных задержек не возникало.

Запросы на комментарии также направлены в туроператора "Библио-Глобус", который организует чартерные рейсы на Гоа совместно с "Аэрофлотом", и в посольство Индии в Москве.

Как россияне получают визы в Индию

Сегодня у российских туристов есть два основных способа въезда в страну:

  1. Бумажная виза.
    Её оформляют через визовые центры, вклеивая документ в паспорт. Обычно срок ожидания составляет от 5 до 7 рабочих дней.

  2. Электронная виза (e-Visa или ETA).
    Заявка подаётся онлайн, а разрешение приходит на электронную почту. Этот вариант используют почти все путешественники — его удобно оформить самостоятельно и распечатать перед поездкой.

С октября 2024 года добавилось ещё одно обязательное требование: все прибывающие в Индию должны заполнить онлайн-карту прибытия (e-Arrival card). Сделать это нужно за 5 дней до вылета, но не позднее чем за 72 часа до прилёта.

Почему возникают слухи о "зависших" визах

Эксперты отмечают, что чаще всего недоразумения случаются по техническим причинам — из-за некорректно загруженных документов, неверных паспортных данных или задержек при оплате госпошлины. В таких случаях система просто не завершает обработку заявки, и турист получает письмо об ошибке.

Иногда в спешке путешественники забывают распечатать разрешение, что также может привести к путанице при регистрации на рейс.

"Электронная виза в Индию оформляется быстро, но важно проверять корректность данных. Даже одна буква в фамилии, не совпадающая с загранпаспортом, может стать причиной отказа на посадке", — пояснил представитель туристического агентства, специализирующегося на азиатских направлениях.

Сравнение типов индийских виз

Тип визы Где оформляется Срок выдачи Необходимые документы Особенности
Бумажная Визовый центр 5-7 рабочих дней Паспорт, анкета, фото, бронь отеля Вклеивается в паспорт
Электронная (ETA) Онлайн 2-4 рабочих дня Паспорт, фото, скан билета Приходит по e-mail, нужно распечатать
e-Arrival card Онлайн Заполняется за 5 дней до поездки Данные о рейсе и проживании Обязательно с 1 октября 2024 г.

Советы шаг за шагом: как избежать визовых проблем

  1. Оформляйте визу заранее. Не ждите последних четырёх дней — лучше подать документы за неделю до вылета.

  2. Проверяйте данные. Совпадение фамилии, номера паспорта и даты рождения — критично.

  3. Сохраняйте подтверждение. Распечатайте письмо с разрешением и возьмите копию на телефон.

  4. Заполните e-Arrival card. Без неё могут не пропустить через паспортный контроль.

  5. Используйте только официальный сайт https://indianvisaonline.gov.in.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Подавать заявку за 1-2 дня до вылета.
    Последствие: Система не успевает обработать документы.
    Альтернатива: Отправлять заявку минимум за 4 рабочих дня.

  • Ошибка: Игнорировать e-Arrival card.
    Последствие: Задержка при прохождении контроля.
    Альтернатива: Заполнить форму сразу после покупки билетов.

  • Ошибка: Пользоваться посредническими сайтами.
    Последствие: Переплата и риск получить поддельное разрешение.
    Альтернатива: Всегда оформлять визу через официальный портал.

А что если визы действительно задерживают?

Если информация из "Курилки ТурДома" всё же подтвердится, речь, скорее всего, идёт о техническом сбое или человеческом факторе, а не о массовой проблеме. При этом у туристов остаются права на возврат средств за несостоявшийся тур или перенос даты поездки, если отказ в посадке произошёл по вине визового посредника.

Однако пока ни один из крупных туроператоров не сообщил о подобных случаях, а рейсы в Гоа выполняются по расписанию.

Плюсы и минусы электронных виз

Плюсы Минусы
Быстрое оформление онлайн Не все сайты корректно обрабатывают оплату
Не нужно ехать в визовый центр Требуется внимательность к данным
Действует до 30 дней Ошибка в анкете может привести к отказу

FAQ

Какой срок действия электронной визы в Индию?
Обычно 30 дней с момента въезда, но можно оформить многократную визу сроком до года.

Можно ли получить визу по прилёту?
Нет, россиянам необходимо оформить визу заранее онлайн или в визовом центре.

Что делать, если виза не пришла?
Проверить статус на официальном сайте и, если прошло более 4 рабочих дней, обратиться в службу поддержки или в визовый центр.

Мифы и правда

  • Миф: Электронная виза приходит мгновенно.
    Правда: Обычно нужно подождать от 24 до 96 часов.

  • Миф: Распечатка e-Visa не обязательна.
    Правда: Без бумажной копии возможны трудности при регистрации на рейс.

  • Миф: e-Arrival card можно заполнить уже в аэропорту.
    Правда: Форма заполняется заранее онлайн, в аэропорту её не оформляют.

Интересные факты

• Россия входит в топ-10 стран, чьи граждане чаще всего подают заявки на индийские e-Visa.
• В 2024 году Индия оформила более 450 тысяч электронных виз россиянам.
• Гоа остаётся самым популярным индийским направлением для зимнего отдыха.

